Ramsden i Tregaskiss kolejnymi wzmocnieniami Legii

Nowymi zawodnikami sekcji amp futbolu Legii Warszawa zostali dwaj reprezentanci Anglii, którzy związali się ze stołecznym klubem do 2025 roku. Barw Legii bronić będzie Jamie Tregaskiss , który ma na swoim koncie 54 występy i 31 bramek dla reprezentacji Anglii. Trzykrotnie uczestniczył w mistrzostwach świata, dwukrotnie w mistrzostwach Europy, a na angielskich boiskach gra w Portsmouth. Kolejnym graczem, który dołączył do Legii jest Rhyce Ramsden , reprezentant Anglii od 2017 roku, z którą zdobył wicemistrzostwo Europy w 2017 roku w Turcji. Rok później wystąpił na Mistrzostwach Świata w Meksyku, a w roku ubiegłym na MŚ w Turcji. Na angielskich boiskach występuje w Evertonie.

