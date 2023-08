Kapuadi blisko Legii

Legia przebiła ofertę Włochów i Steve Kapuadi z Wisły Płock jednak trafi do Warszawy. Ciekawy transfer.

Steve Kapuadi ma zostać nowym obrońcą Legii Warszawa. Taką informację podał Cezary Kowalski z Polsatu Sport. Legia od kilku tygodni czyni starania, by pozyskać 25-letniego Francuza, ale do walki włączyła Venezia, która zaoferowała 400 tys. euro.

Phoenix(L)k - 38 minut temu, *.161.149 Zanim się zgra Pankov wróci do gry odpowiedz

Rytm - 58 minut temu, *.centertel.pl Co oni w nim widzą, czemu się na niego tak uparli? odpowiedz

Trampek - 31 minut temu, *.125.33 @Rytm: Wiek widzą. 25 lat - na pewno na nim stracą . A tak swoją drogą swoją drogą Wisła Płock " uczy " działaczy LEGII , jak należy prowadzić handel, a nie oddawać perspektywicznych zawodników jak do tej pory za ... przysłowiową "czapkę robaczywych śliwek ". odpowiedz

