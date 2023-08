25-27.08: Weekendowy rozkład jazdy

Mecz piłkarzy Legii w Szczecinie został przełożony na wrzesień. Nasi futsaliści z kolei zagrają w Szczecinie w turnieju, który będzie ostatnim etapem przedsezonowych sprawdzianów. Koszykarska Legia w sobotę zagra we Włocławku z Anwilem, a spotkanie obejrzy 300 karneciarzy z Włocławka. Nasi futsaliści zagrają w międzynarodowym turnieju Szczecin Futsal Cup m.in. z Herthą Berlin i Żalgirisem Kowno - wstęp na zawody jest bezpłatny. W sobotę i niedzielę w Olsztynie odbędą się trzecie (z czterech) w tym sezonie zawody Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej z udziałem załogi Legii Warszawa. Łukasz Gutkowski startować będzie na mistrzostwach świata seniorów w pięcioboju nowoczesnym w brytyjskim Bath. Rozkład jazdy: 25.08 g. 18:00 Stal Mielec - Radomiak Radom 25.08 g. 20:00 FC Den Bosch - FC Den Haag 26.08 g. 12:00 Legia II Warszawa - Concordia Elbląg [LTC 8] 26.08 g. 15:00 Futsal Szczecin - Legia Warszawa [futsal, Szczecin, ul. Twardowskiego 12b] 26.08 g. 17:00 Zagłębie II Lubin - Olimpia Elbląg 26.08 g. 18:00 Anwil Włocławek - Legia Warszawa [kosz, sparing] 27.08 g. 10:00 Hertha Berlin - Legia Warszawa [futsal, Szczecin, ul. Twardowskiego 12b] 27.08 g. 14:00 Żalgiris Kowno - Legia Warszawa [futsal, Szczecin, ul. Twardowskiego 12b] 27.08 g. 18:00 CWKS Legia Warszawa - Bug II Wyszków [A-klasa][ul. Marymoncka 42] 28.08 g. 18:00 Odra Opole - Zagłębie Sosnowiec Młodzież: 25.08 g. 18:00 Legia U15 - Wisła Płock 09 [CLJ U15][LTC 7] 26.08 g. 10:00 Korona Góra Kalwaria 10 - Legia LSS U14 [Góra Kalwaria, ul. Wojska Polskiego 44] 26.08 g. 12:00 Legia U10 - Lech Poznań 14 [ul. Łazienkowska 3] 26.08 g. 13:00 Raków Częstochowa 11 - Legia U13 (sparing)[Częstochowa] 26.08 g. 13:00 Raków Częstochowa 12 - Legia U12 (sparing)[Częstochowa] 26.08 g. 13:00 Legia U14 - Śląsk Wrocław 10 (sparing)[LTC 6] 26.08 g. 14:00 Legia U11 - Lech Poznań 13 [ul. Łazienkowska 3] 26.08 g. 14:00 Legia U16 - Wisła Płock 08 [LTC 7] 27.08 g. 10:00 KS Ursus II 09 - Legia LSS U15 [ul. Sosnkowskiego 3] 27.08 g. 12:00 Górnik Zabrze 05/6 - Legia U19 [CLJ U19][Zabrze] 27.08 g. 15:00 Jagiellonia Białystok 07 - Legia U17 [CLJ U17][Białystok, ul. Elewatorska]

