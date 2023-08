Wypożyczeni: Bramka Sobocińskiego

Wtorek, 22 sierpnia 2023 r. 08:05 Fumen, źródło: Legionisci.com

Maddox Sobociński zdobył swoją pierwszą bramkę w barwach GKS Wikielec. Wypożyczony zawodnik już w 8. minucie pokonał bramkarza rywala. Ostatecznie 19-latek spędził na murawie niespełna godzinę. Pełne mecze rozegrali Maciej Kikolski oraz Kacper Knera. Jednak pierwszy z nich nie mógł mieć powodów do zadowolenia. Kikolski puścił dwie bramki, a jego GKS Tychy doznało pierwszej porażki w lidze.



Wypożyczeni legioniści

Bartłomiej Ciepiela (Resovia Rzeszów) - od 82. minuty w wygranym 2-0 meczu z Lechią Gdańsk

Maciej Kikolski (GKS Tychy) - 90 minut w przegranym 0-2 meczu z Arką Gdynia

Jakub Kisiel (Podbeskidzie Bielsko-Biała) - od 84. minuty w wygranym 2-1 meczu z Zagłębiem Sosnowiec

Kacper Knera (Elana Toruń) - 90 minut w przegranym 1-2 meczu z Vinetą Wolin

Marcel Krajewski (Znicz Pruszków) - do 83. minuty w przegranym 0-2 meczu z GKS Katowice. Ukarany żółtą kartką.

Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice) - od 46. minuty w przegranym 0-1 meczu z Zagłębiem Lubin. Ukarany żółtą kartką.

Jakub Murawski (Wieczysta Kraków) - nie grał w wygranym 3-2 meczu z Garbarnią Kraków

Jakub Okusami (Pogoń Siedlce) - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z Hutnikiem Kraków

Maddox Sobociński (GKS Wikielec) - do 58. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Pilicą Białobrzegi. Strzelec bramki na 1-0 w 8. minucie spotkania.



Skrót meczu Arka Gdynia - GKS Tychy