Pierwsza bramka Baku w Legii

w 27. minucie meczu 5. kolejki Ekstraklasy z Koroną Kielce wynik spotkania otworzył Makana Baku . Wahadłowy powalczył o piłkę w polu karnym z obrońcom i uderzył z pierwszej piłki w lewy róg bramki. Była to debiutancka bramka Niemca w barwach "Wojskowych". Baku przybył do Warszawy rok temu z tureckiego Göztepe SK. Dotychczas w barwach stołecznego zespołu rozegrał 33 spotkania, w których zanotował dwie asysty.

