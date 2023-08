Z Widzewem bez Jędrzejczyka

W meczu 5. kolejki Ekstraklasy z Koroną Kielce Artur Jędrzejczyk został dwukrotnie ukarany żółtą kartką i w konsekwencji czerwoną. Oba przewinienia z 38. i 74. minuty były przerwaniem kontrataków przeciwników. Napomnienia były kolejno trzecim i czwartym w lidze dla defensora. Oznacza to, że Jędrzejczyk nie będzie mógł zagrać w następnym ligowym spotkaniu 3 września w Warszawie z Widzewem Łódź.

maik83 - 55 minut temu, *.centertel.pl Potrzeba 2 nowych stoperów jędza powoli do bazy odpowiedz

Julekkk - 1 godzinę temu, *.timplus.net Mały fryzjerek polował na Jędrzejczyka od początku odpowiedz

Andreas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Norma 4 mecze 4 żółte kartki. Bez mózg odpowiedz

