Baku: Jestem tu już rok i muszę pokazywać więcej

Niedziela, 20 sierpnia 2023 r. 23:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Jestem takim samym piłkarzem, jak w zeszłym sezonie. Myślę, że moja lepsza gra wynika ze zwiększonej pewności siebie. Kiedy otrzymujesz zaufanie od trenera, jest dużo łatwiej. Znam dobrze system, w którym gramy i dobrze się w nim czuję. Cieszę się, że mogłem pomóc dziś drużynie - powiedział po meczu z Koroną Kielce strzelec zwycięskiej bramki, Makana Baku.









- Mecze w europejskich pucharach są zdecydowanie inne niż w Ekstraklasie. Musisz zmienić swoje myślenie, dominować przeciwnika, stwarzać sobie więcej sytuacji. Czerwona kartka dziś była nieszczęśliwa, ale walczyliśmy dobrze do końca. Pokazaliśmy swój charakter, że każdy walczy za każdego. Teraz chcemy dobrze przygotować się do czwartkowego spotkania w Danii.



- Czerwona kartka może przydarzyć się w każdej fazie meczu. Na nasze nieszczęście dziś ją również dostaliśmy. Ale jak mówię, walczyliśmy, byliśmy zgrani i pewni swego. Trzeba również oddać szacunek przeciwnikowi, który zagrał dziś dobrze. W piłce potrzebujesz też trochę szczęścia i dziś także ono było po naszej stronie. Jestem zadowolony z wywalczonych dziś trzech punktów.



- Szczególnie grając na swoim stadionie chcemy pokazać pełną dominację. Czasami w piłce musisz jednak zmienić plan, zaadaptować się do sytuacji boiskowych. Na boisku może zdarzyć się wszystko, nie zawsze skończysz mecz grając 11 vs 11. Ale może dobrze, że tak się dziś stało. To pokazało, że potrafimy się dostosować i przygotowało na następne spotkania.



- W Warszawie jestem już od roku i muszę pokazywać więcej. Nominalnie jestem skrzydłowym, ale muszę przyzwyczaić się do nowej pozycji, skoro widzi mnie na niej trener. Muszę grać dobrze, bo po to tu jestem, by pomagać, jak w dzisiejszym spotkaniu.



- Słyszałem, że Duńczycy przegrali dziś w domowym spotkaniu. My jedziemy tam również po zwycięstwo. Chcemy wywieźć z Danii jak najlepszy wynik, a potem przypieczętować awans w Warszawie.