Duńskie obostrzenia biletowe na mecz z Legią

FC Midtjylland prowadzi sprzedaż biletów na czwartkowe spotkanie z Legią Warszawa w 4. rundzie kwalifikacyjnej Ligi Konferencji Europy. Duńczycy wprowadzili szereg obostrzeń, by miejsc na sektory gospodarzy nie wykupili legioniści. Wszystko to ze względu na - zdaniem Duńczyków - spore zainteresowanie biletami ze strony kibiców Legii.

yyy - 5 minut temu, *.centertel.pl To rasizm, czemu k...y z nigdy więcej nie reagują? odpowiedz

Mamut - 21 minut temu, *.t-mobile.pl Ejwropejkie ,socjaldemo. nowoczesne naziolki odpowiedz

WAŻNE PYTANIA - 40 minut temu, *.98.202 PONAWIAM PYTANIE KIEDY MIODULSKI URUCHOMI SPRZEDAŻ BILETÓW NA REWANŻ Z MITDYLAND. I CZY TO PRAWDA ZE NAJTANSZE BILETY MAJĄ BYĆ PO 200 ZŁ? odpowiedz

Michu - 38 minut temu, *.chello.pl @WAŻNE PYTANIA: co? xD zmien informatora xD odpowiedz

Wycior - 32 minuty temu, *.vectranet.pl @WAŻNE PYTANIA: A ja pytam czemu krzyczysz o tym na forum!? Napisz do Miodka to może się czegoś dowiesz… odpowiedz

Pewne info - 28 minut temu, *.centertel.pl @WAŻNE PYTANIA: W dniu jutrzejszym. Cena najtańszego biletu będzie wynosiła 200 ale nie złotych tylko euro. odpowiedz

Lis - 1 godzinę temu, *.mm.pl Gdzie będzie w TV ? odpowiedz

Władeczek - 1 godzinę temu, *.99.214 Cześć cześć cześć, Warszawa WITA WIEŚ! odpowiedz

