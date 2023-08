Legioniści w Wilnie w 103. rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami

Kibice Legii w 103. rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami obecni byli nie tylko na Cmentarzu Obrońców Lwowa , ale również dotarli do Wilna. Tam przedstawiciele OFMC odwiedzili Cmentarz Wojskowy na Rossie. Spoczywa na nim 164 żołnierzy broniących Wilna przed bolszewikami w latach 1920-21, 3 żołnierzy zabitych w dniu 18 września 1939 roku przez sowietów, którzy dzień wcześniej wkroczyli do Polski, a także 75 żołnierzy Armii Krajowej poległych w trakcie Powstania Wileńskiego w lipcu 1944 roku, znanego pod nazwą operacji "Ostra Brama". Centralnym miejscem przedmiotowego cmentarza jest monumentalna, czarna granitowa płyta z napisem "Matka i serce syna", pod którą pochowano prochy matki marszałka Józefa Piłsudskiego, Marii Piłsudskiej oraz jego serce.

