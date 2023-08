Koszykówka

Koszykarze Legii trenowali z dziećmi w parku Agrykola

Wtorek, 22 sierpnia 2023 r. 07:26 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W niedzielę w warszawskim parku Agrykola, miały miejsce wyjątkowe zajęcia Legia Basket Schools, które zwieńczone zostały wspólnym treningiem i prezentacją pierwszego zespołu naszego klubu. Najpierw, o godzinie 10:00 na boisko wyszły dzieci w wieku 4-6 lat, następnie zajęcia otwarte rozpoczęli nieco starsi - dzieciaki mające od 6 do 10 lat. Pomimo upałów, najmłodsi legioniści doskonale dawali sobie radę na zajęciach, oczywiście w przerwach odpowiednio nawadniając organizm.



Gry i zabawy poprzedziła rozgrzewka pod okiem naszych trenerów. Przez cały czas trwania zajęć uśmiech nie schodził z twarzy naszych młodych sportowców, a jeszcze większa była radość dzieci oraz ich opiekunów, gdy na boisko Agrykoli przybyli koszykarze Legii Warszawa - kapitan Dariusz Wyka, Grzegorz Kulka, Michał Kolenda, Adam Linowski, Marcin Wieluński, Filip Maciejewski oraz Josip Sobin, Christian Vital, Raymond Cowels, Aric Holman i Shawn Pipes Jr. Każdy z nich został przedstawiony jak przez meczami ligowymi, przechodząc przez szpaler utworzony przez najmłodszych legionistów.



Później nasi gracze trenowali z młodzieżą, co na pewno zapadnie w pamięci obecnych na długo. Nie mogło oczywiście zabraknąć pamiątkowych fotografii, przybijanych piątek i wspólnych rozmów oraz wspólnego meczu, który cieszył się olbrzymim zaangażowaniem młodzieży. Dziękujemy za Waszą obecność i do zobaczenia na naszych meczach w hali na Bemowie już w przyszłym miesiącu!



Zachęcamy również do rozpoczęcia treningów w Legia Basket Schools - mamy do zaoferowania zajęcia w kilku lokalizacjach pod okiem wykwalifikowanej kadry szkoleniowej. Więcej informacji i zapisy znaleźć można TUTAJ.









fot. Marcin Gacoń/Legiakosz.com