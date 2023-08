Sparing koszykarzy z Anwilem otwarty dla karneciarzy

Drugą przedsezonową grę kontrolną zespół koszykarskiej Legii rozegra w najbliższy czwartek, 24 sierpnia o godzinie 17:30 z Anwilem Włocławek. Mecz będą mogli obejrzeć wyłącznie posiadacze karnetów na sezon 2023/24 na mecze naszej drużyny. Dla publiczności udostępniona do użytku będzie trybuna E (bez względu na miejsce karnetowe). Wstęp do hali przy Obrońców Tobruku możliwy będzie od godziny 16:30. Karnety na nasze mecze cały czas kupować można TUTAJ .

