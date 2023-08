Spotkanie stało na wyrównanym poziomie przez pierwsze dwie kwarty, po których to zespół Wojciecha Kamińskiego prowadził pięcioma punktami. Jednak po przerwie to ekipa z Bemowa zdominowała wydarzenia na parkiecie konsekwentnie powiększając przewagę. W zespole legionistów oprócz wspomnianych Vitala oraz Pipesa, z dobrej strony pokazał się Michał Kolenda. Nowy nabytek legionistów do 15 punktów (skuteczność 50%) dołożył 7 zbiórek. Dobrze na tablicach popracował również Josip Sobin, który zebrał 10 piłek (z czego dwie w ataku). W sobotę o godz. 18:00 koszykarze Legii rozegrają trzeci przedsezonowy mecz sparingowy. Tym razem legioniści zagrają z "Rottweilerami" we Włocławku. Sparing: Legia Warszawa 80-55 Anwil Włocławek Kwarty: 21-17, 19-18, 17-8, 23-12 Legia: Christian Vital 18 (2), Shawn Pipes 18, Michał Kolenda 15 (2), Raymond III Cowels 9 (3), Aric Holman 8 (1), Adam Linowski 7 (1), Marcin Wieluński 3 (1), Josip Sobin 2, Jakub Gomółka 0, Dariusz Wyka 0, Grzegorz Kulka - Anwil: Jakub Garbacz 16 (1), Mateusz Kostrzewski 11 (1), Tanner Groves 8 (2), Luke Petrasek 6 (2), Kalif Young 6, Filip Siewruk 3 (1), Kamil Łączyński 3 (1), Victor Sanders 2, Igor Wadowski 0, Bartosz Łazarski 0, Amir Bell -, Janaari Joesaar -

Leśny Dziadek - 53 minuty temu, *.orange.pl Ktoś jeszcze przyjdzie, spokojnie... odpowiedz

grzesiek - 27 minut temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: jak coś wiesz to mów, czas najwyższy :) odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl dla mnie to na bank juz nie bedzie transferow. na sile to nawet bez centra mozemy grac czyli sobicia. W miejsce centra holman i jazda. Myslalem ze trn shown pipes junior bedzie slabszy ale to tez chyba kocur takze no ja jestem pod wrazeniem. Czuje ze idziemy na mistrza w tym sezonie. odpowiedz

ws - 58 minut temu, *.vectranet.pl @grzesiek: Za krótka rotacja. Minimum 1 zawodnik jest potrzebny a najlepiej 2 jeśli nie będzie Schenka na co wszystko wskazuje odpowiedz

