Młodzież: zmiany kadrowe w Akademii - lato 2023 r.

Piątek, 6 października 2023 r. 18:34 raffi, źródło: Legionisci.com

W przerwie letniej w niektórych zespołach Akademii Legii doszło do zmian kadrowych. W rozwinięciu - lista zmian w składach drużyn, dokonanych w obecnym okresie transferowym, z uwzględnieniem Legii II i LSS.



Dla większej przejrzystości zmiany ułożono rocznikami z których są dani zawodnicy, a nie drużynami, w których trenują; należy jednak pamiętać, że niekiedy różnica ta wynosi nawet do 2 lat. Niekiedy również faktyczna zmiana dokonuje się do kilku miesięcy wcześniej niż formalny transfer tj. przerejestrowanie zawodnika do innego klubu. Na liście uwzględniono transfery dokonane formalnie tj. z przerejestrowaniem zawodnika. W niektórych przypadkach mogło być tak, że dany gracz od dłuższego czasu trenował już z nowym zespołem, ale do potwierdzenia do gry doszło dopiero po zakończeniu rozgrywek ligowych. Z kolei w przypadku graczy zarejestrowanych w LSS, bywa że niektórzy z niezgłoszonych na nowy sezon do ligi MZPN graczy dalej pozostają w strukturach LSS, a potem są zgłaszani do ligi ponownie (zatem niektórzy z niezgłoszonych do ligi MZPN graczy - oznaczonych poniżej "nz" - mogą dalej pozostawać w strukturach LSS jak również być zgłoszonymi "do klubu" - a zatem nawet grać w meczach; w szczególności dotyczy to zawodników z kategorii orlików i żaków [2013 i młodszych]):



Legia II:

- Odchodzą:

Maddox Sobociński (wyp. GKS Wikielec)

Bartosz Brodziński

Dawid Kiedrowicz (Wieczysta Kraków)

Michał Gładysz (Pogoń Grodzisk Maz.)

Dawid Dzięgielewski (Unia Skierniewice)

Jordan Majchrzak (wyp. Puszcza Niepołomice po zakończeniu wypożyczenia do AS Roma)

Dawid Niedźwiedzki (Górnik II Zabrze)

Jakub Trojanowski (GKS Jastrzębie)

Miłosz Pacek (Podlasie Biała Podlaska)

Marcel Krajewski (wyp. Znicz Pruszków)



- Przychodzą:

Damian Byrtek (O, 1991, Chojniczanka Chojnice)

Wojciech Urbański (PP, 2005, Wisła Kraków)

Michał Zięba (PO, 2000, Hutnik Kraków)

Adam Ryczkowski (N/PP, 1997, Chojniczanka Chojnice)



+ zawodnicy awansowani z drużyn juniorskich (Wojciech Banasik, Franciszek Saganowski, Wiktor Puciłowski, Jakub Kowalski)

Dodatkowo na niektóre mecze III ligi powoływani są gracze trenujący z CLJ U18. Z kolei młodzi gracze z szerokiej kadry rezerw występować mogą niekiedy w zespole CLJ.



Rocznik 2004 - 2005:

- Odchodzą:

Szymon Bednarz (Wisłoka Dębica)

Kacper Knera (wyp. Elana Toruń)

Jakub Murawski (wyp. Wieczysta Kraków)

Jakub Okusami (wyp. Pogoń Siedlce)



- Przychodzą:

(brak)



Rocznik 2006:[U19]

- Odchodzą:

Maksim Kalimullin (powrót do FC Tallinn)



- Przychodzą:

Przemysław Mizera (N, powrót z wyp. - Zagłębie Sosnowiec)

Jakub Kowalski (LP, powrót z wyp. - Korona Kielce - do Legii II)





Rocznik 2007:

- Odchodzą:

Max Pawłowski (Raków Częstochowa)

Aleksander Iwańczyk (wyp. ŁKS Łódź)

Alex Cetnar (Cagliari Calcio)

Kacper Potulski (MSV Mainz)

Antoni Klukowski (Pogoń Szczecin)

Adrian Gilant (powrót do Mazovii Mińsk Maz.)

Maksymilian Michałowski (przerwa spowodowana względami zdrowotnymi)

Kuba Solecki (Drukarz Warszawa)

Antoni Wasiak-Libiszowski (MKS Polonia W-wa)



- Przychodzą:

Eryk Mikanovich (LP, Józefovia Józefów)

Paweł Ambrożko (DP, UKS Varsovia)



Rocznik 2008:

- Odchodzą:

Piotr Bzducha (UKS Varsovia)

Tomasz Babiloński (UKS Varsovia)

Mikołaj Jasiński (UKS Varsovia)

Bartosz Lesiuk (powrót do Podlasia Biała Podlaska)

Patryk Mackiewicz (MKS Polonia Warszawa)



- Przychodzą:

Dawid Korzeniowski (PO, Ślask Wrocław, do U17)

Jakub Zieliński (B, Gedania Gdańsk, do U19/Legii II)

Filip Przybyłko (OP, Wisła Kraków, do U17)

Ksawery Jeżewski (N, Wisła Płock)



- gracze LSS zgłoszeni po raz pierwszy do rozgrywek ligowych drużyn reprezentacji LSS U16:

Konstanty Brzozowski (DP, od 2016 MKS Grochovia Warszawa)

Maximilian Partyka (P/N, USA - Wakefield Boys Varsity Soccer)

Franciszek Żak (PO, ATP Warszawa, wcześniej 2018-2022 AP Wilki Warszawa)

Dmytro Lytowczenko (PP/N, od 2022 MKS Polonia Warszawa)



- gracze z drużyny LSS grający w poprzedniej rundzie w lidze, których nie zgłoszono do obecnych rozgrywek lub zostali zgłoszeni do innych klubów:

Kuba Kuciński (zrezygnował z gry)

Filip Bonk (zrezygnował z gry)

Kacper Krajewski (AP Brychczy)

Maciej Suwik (MLKS Józefovia Józefów)



Rocznik 2009:



- Odchodzą:

Jakub Piaseczny (zrezygnował z gry)

Aleksander Marciniak (UKS Varsovia)

Wojciech Chachuła (Widzew Łódź)



- Przychodzą:

Aleks Żyła (LP/PP, Korona Kielce, wcześniej [2016-19 i 2020-21] Olimpia-Pogoń Staszów)

Jakub Gliwa (ŚP, Arkonia Szczecin)

Bartosz Jukowski (ŚO, Concordia Elbląg, wcześniej 2015-19 AP Malbork)

Oskar Krakowiak (ŚO/LO, PSV Łódź, wcześniej 2017-19 Champion Łódź)

Vu Hoang Nguyen (ŚP, Escola Varsovia)

Aleksander Wyganowski (DP/PO, Escola Varsovia, wcześniej [2014-2018] Respekt Halinów i [2018-19] KS Halinów)

Wiktor Zugaj (SP, AS Radomiak Radom, wcześniej [2016-19] Junior Radom)

Igor Owczarczyk (PP, Lechia 1923 Tomaszów, wcześniej [2018-20] Pilica Tomaszów Maz.)



- Gracze z rocznika 2009 LSS zgłoszeni (do drużyn reprezentacji LSS U15) po raz pierwszy:



Mikołaj Kosieradzki (od 2018 BKS ZSP "7" Bemowo)



- gracze z drużyny LSS zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub nie zostali zgłoszeni do rozgrywek w Legii na jesień:

Patryk Parol (Polonia Warszawa sp. z o.o.)

Jakub Podlecki (nz)

Wojciech Świątkowski (nz)



Rocznik 2010:

- Odchodzą:

Olaf Szczęsny (powrót do UKS Varsovia)

Krzysztof Krzemiński (powrót do UKS Varsovia)



- Przychodzą:

Błażej Ślazyk (B, MKS Limanovia)

Bartosz Przybyłko (N, Wisła Kraków)

Xavier Dąbkowski (ŚP, AP Waleczni Olszewo-Borki, wcześniej Korona Ostrołęka)

Tymoteusz Leśniak (P, Wisła Kraków)

Marek Suchodół (ŚO, Raków Częstochowa, wcześniej do 2022 Wisła Puławy i [2018-20] Puławiak Puławy)



- Gracze z rocznika 2010 LSS zgłoszeni (do drużyn reprezentacji LSS U14) po raz pierwszy:

(brak, zespół wiosną 2023 wycofany z rozgrywek)



- gracze z drużyn LSS 2010 A i B zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub (przy braku adnotacji o nowym klubie) nie zostali zgłoszeni do rozgrywek w Legii na jesieni:

Nikodem Kęsicki (BVB Academy Warszawa)

Julian Grzelak (BVB Academy Warszawa)

Jan Lewandowski (BVB Academy Warszawa)

Jakub Błaszczyk (Agrykola Warszawa)

Tymon Prorok (Delta Warszawa)

Piotr Roguski (nz)



Rocznik 2011:



- Odchodzą:

(brak)



- Przychodzą:

Karol Konieczny (OP, OKS Otwock, wcześniej Champion Otwock)

Konstanty Łysiak (PP/PO, UKS Varsovia, wcześniej Marcovia Marki)

Wojciech Kuś (ŚP, MKS Polonia Warszawa)



- Gracze z rocznika 2011 (i młodsi) LSS zgłoszeni (do drużyn reprezentacji LSS U13) po raz pierwszy:

Maksymilian Bogdanowicz (LSS)

Jakub Szewczyk (P, LSS)

Gustaw Zbrzeżny (N, LSS)

Jerzy Wernicki (B, AP JŁ Wawer)

Julian Kazubski (N/P, Znicz Pruszków)

Karol Kawka

Jakub Wierzbicki

Misza Sverliuk (P)

Przemysław Gawryluk

Patryk Barus



- gracze z drużyn LSS U13 zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub nie zostali zgłoszeni (nz) do rozgrywek w Legii na jesień:

Mikołaj Pacholski (UKS Torpedo Mokotów)

Franciszek Babik (UKS Torpedo Mokotów)

Kajetan Szafrański (KS L.A.S.)

Kuba Chybała (nz)

Tymon Mądry (nz)

Patryk Merchel (nz)

Piotr Zytek (nz)



Rocznik 2012:

- Odchodzą lub niezgłoszeni:

Nico Martino?

Aleksander Obidziński (Escola Varsovia)



- Przychodzą:

Stanisław Składnik (B, Varsovia [od 2020])

Igor Arkuszewski (N/LP, UKS Varsovia, wcześniej od 2019 do końca 2022 r. - Barca Academy)

Michał Har (PO, FC Lesznowola od 2019)

Natan Turniak (PP, STF Champion Warszawa)



- Gracze z rocznika 2012 LSS zgłoszeni (do drużyn reprezentacji LSS U12) po raz pierwszy:

Alexander Anglik



Tomasz Ciecierzyński

Wiktor Kuśmierz (P/N, wcześniej MKS Polonia Warszawa)

Adam Rawa



- gracze z drużyny LSS zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi U11, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub nie zostali zgłoszeni do rozgrywek w Legii na jesień:

Mieszko Wojdyga (BVB Academy WBS Warszawa)



Rocznik 2013:

- Odchodzą:

(brak)



- Przychodzą do drużyny Akademii lub zarejestrowani do ligi po raz pierwszy:

Jakub Tkaczyk (B, Młode Wilki Radzanów)

Leon Kowalczyk (O, KS Halinów, od 2019 do 2021 Dąbrówka Mińsk Maz.)

Maks Pająk (P, Beniaminek Radom)

Piotr Nowotka (P, Talent Warszawa, wcześniej 2021-22 AP Młoda Gwardia Rembertów)



- gracze z drużyny LSS zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub nie zostali zgłoszeni do rozgrywek w Legii na jesień:

Franciszek Maciejczyk (Escola Varsovia - zgłoszony, przeszedł już w trakcie rundzie wiosennej)

Krzysztof Rydzewski (Escola Varsovia - zgłoszony, przeszedł już w trakcie rundzie wiosennej)

Tymoteusz Pełka (Drukarz Warszawa)

Marcel Marzec (FFK Warszawa)

Franciszek Podobas (UKS Varsovia)



- Gracze z rocznika 2013 LSS zgłoszeni (do drużyn LSS U11 występujących w lidze) po raz pierwszy:



Andrii Grigorievskiy (UKR)

Alex Toporowicz

Mark Piasetski (BLR)



Rocznik 2014:

- Odchodzą:

Jakub Voronau (od października 2023 r.)



- Przychodzą do drużyny Akademii lub zarejestrowani do ligi po raz pierwszy:



Sebastian Borowski (LSS)

Maciej Wierzbicki (LSS)

Kacper Rainka (LSS)

Jakub Sałamacha (LSS)

Feliks Chaciński (LSS)

Charyton Sokal (LSS)

Kacper Tryc (LSS, do marca 2023 Bug Wyszków)

Stefan Wang (UKS Varsovia)

Franek Niezgoda (AMP Gool Wola)

Konstantin Yushkavets (Delta Warszawa)

Yakub Voranau (ZWAR Międzylesie Warszawa)

Karol Myszkowski (AP 11 Legionowo)

Ali Seitibrahimov ([UKR], wczęśniej LSS i Barca Academy)

Julian Kusak (Marcovia Marki)

Jakub Wielocha (FC Lesznowola)

Aleksander Kukla (FC Lesznowola)

Tadeusz Reluga (LSS)



- Odchodzą z LSS (gracze zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów) + gracze którzy nie zostali zgłoszeni (nz) do rozgrywek w Legii na jesieni:

(brak)



- Gracze LSS z rocznika 2014 (i młodsi) zgłoszeni do rozgrywek po raz pierwszy:

Iwan Obal (LSS, w 2022 Barca Academy, do 2022 r. Lokomotiv Kijów)

Artem Iovenko (zgłoszony ponownie)





Rocznik 2015:

- Odchodzą z LSS:

(brak)



- Przychodzą do drużyny LSS (w tym do grupy wiodącej zarejestrowanej w Akademii) lub zarejestrowani do ligi po raz pierwszy:

Stanisław Bratos (LSS)

Eryk Cybulski (zarejestrowany do LSS latem 2022 r.)

Maksymilian Długopolski (LSS)

Karol Giera (zarejestrowany do LSS latem 2022 r.)

Szymon Giera (zarejestrowany do LSS latem 2022 r.)

Olivier Kawczyński (LSS)

Adam Korniluk (LSS)

Bruno Królik (LSS)

Oskar Sarna (Wilanowskie Wilki)

Antoni Stokowski (zarejestrowany do LSS latem 2022 r.)

Jan Stokowski (zarejestrowany do LSS latem 2022 r.)



Rocznik 2016:

- Odchodzą z LSS:

(brak)



- Przychodzą do drużyny LSS lub zarejestrowani do ligi po raz pierwszy:

Henry Malentowicz

Kuba Wysocki

Dzidek Silski

Oliwier Polański

Jerzy Kośnik

Maks Jastrzębski

Oliwier Jasiński

Michał Zając

Makary Stępiński

Stanisław Chludziński

Julek Kunecki