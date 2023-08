Baku w jedenastce 5. kolejki Ekstraklasy

W miniony weekend Legia Warszawa pokonała na własnym stadionie Koronę Kielce 1-0 w ramach 5. kolejki Ekstraklasy. Po tym meczu jeden zawodnik stołecznej drużyny trafił do najlepszej jedenastki kolejki. Wyróżniony został strzelec jedynej bramki, Makana Baku . Jedenastka 5. kolejki Sebastian Madejski (Cracovia) - Patryk Janasik (Śląsk), Kamil Dankowski (ŁKS), Maciej Sadlok (Ruch), Bartłomiej Wdowik (Jagiellonia) - Makana Baku (Legia) , Kajetan Szmyt (Warta), Giannis Papanikolaou (Raków), Lisandro Semedo (Radomiak) - Jordi Sanchez (Widzew), Erik Exposito (Śląsk)

PiotrŻo(L)iborz - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Hmm...jak najbardziej zasłużył, widać progres w każdym następnym meczu. odpowiedz

