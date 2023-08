Analiza

Punkty po meczu z Koroną Kielce

Wtorek, 22 sierpnia 2023 r. 12:52 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Było spokojnie; do czasu; prawie pierwszy garnitur; wraca dobry Baku?; Rose - to najważniejsze punkty po spotkaniu Legii Warszawa z Koroną Kielce, w którym legioniści wygrali 1-0 po bramce Makany Baku.



1. Było spokojnie

Niedzielny mecz nie stał na wysokim poziomie, co jest w pełni zrozumiałe. Legia nie chciała forsować tempa, natomiast Korona bardzo słabo rozpoczęła nowy sezon. Momentami można było mieć wrażenie, że to spotkanie rozgrywane jest w południe w pełnym słońcu. Legioniści stworzyli sobie kilka okazji podbramkowych - w poprzeczkę trafił Maciej Rosołek, który ponadto nie wykorzystał jeszcze bardzo dobrej sytuacji z pierwszych minut meczu. Gola szukali też Tomáš Pekhart, Bartosz Slisz czy Ernest Muçi, ale dobrze interweniował bramkarz Korony. Goście odpowiedzieli jedynie niecelnym uderzeniem z rzutu wolnego Ronaldo Deaconu i zbyt słabym Jacka Podgórskiego, z którym problemu nie miał Kacper Tobiasz. Wszystko zmieniło się jednak w 74. minucie...