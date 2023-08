Gdzie obejrzeć mecz FC Midtjylland - Legia Warszawa?

Spotkanie FC Midtjylland - Legia Warszawa będzie można obejrzeć w TVP Sport. W internecie mecz będzie dostępny na sport.tvp.pl. Początek starcia w duńskim Herning zaplanowano na godz. 20:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! , a także na wszystkie materiały pomeczowe. KURSY NA MIDTJYLLAND - LEGIA FORTUNA: 1 2.27 X 3.55 2 3.25

Jimmy L - 1 godzinę temu, *.telefonica.de TVP Sport najlepszy kanal sportowy w Polsce. I za to wielkie dzieki. odpowiedz

Gosia - 2 godziny temu, *.mtel.net Kto podpowie jak to obejrzeć za granicą bo z tego co pamiętam TVP sport chyba nie bardzo chce się odpalać za granicą.. odpowiedz

Pomoc - 1 godzinę temu, *.217.6 @Gosia: Ściągnij sobie jakąś darmową appkę na telefon z VPN (na przykład ThunderVPN), uruchom VPN na Polskę i wtedy TVP zadziała. Z App'ki przez tydzień można korzystać za darmo. Ja tak korzystałem jak na Słowacji byłem i działało elegancko. odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.tropolys.de @Gosia: polsky.tv.

Można kupić abonament na jeden miesiąc za 16,95€ odpowiedz

