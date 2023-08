Bezpośrednią transmisję z meczu FC Midtjylland - Legia Warszawa przeprowadzi stacja TVP Sport. W internecie mecz dostępny będzie na sport.tvp.pl, początek o godz. 20:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA MIDTJYLLAND - LEGIA FORTUNA: 1 2.38 X 3.45 2 2.9

Ja - 13 minut temu, *.play-internet.pl Czy w tej rundzie,jest var? odpowiedz

asterix_paranoix - 25 minut temu, *.aster.pl Jak powiedział profesor Dąb Rozwadowski -obstawiam porządek 6:2. Na stajnię z Ł3 oczywiście. odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 43 minuty temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Jędrzejczyk ... Augustyniak ... Ribeiro

Wszołek... Slisz ... Josue ... Baku

Gual ... Pekhart ... Muci

LEGIA Mistrz !!!

1 : 2 odpowiedz

Nie wspieram ukrainy - 48 minut temu, *.t-mobile.pl Sędzia ukr :/ odpowiedz

... - 49 minut temu, *.wtnet.de Myślę, że Legia wygra. Byle Kosta nie bronił wyniku przy prowadzeniu,tak jak to miało miejsce w Wiedniu. Drużyne ze Skandynawi to solidne drużyny ale nie żeby sie ich obawiać. odpowiedz

Leśny Dziadek - 53 minuty temu, *.orange.pl 2-2 odpowiedz

... - 47 minut temu, *.wtnet.de @Leśny Dziadek: 0:2 odpowiedz

