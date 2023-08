Thomasberg: Jestem zawiedziony

- Oczywiście, że przepraszam za czwartkowy wynik. W meczu europejskich pucharów, w którym liczy się każdy gol, trzykrotnie prowadziliśmy. Chciałem zakończyć to spotkanie zwycięstwem. Mieliśmy też nadzieję, że uda nam się wypracować sobie dwa gole przewagi. Jestem zawiedziony, bo wynik ma ogromne znaczenie w meczu play-off. Jest ogromna różnica pomiędzy 3-2 a 3-3. Ja też miałem poczucie, że możemy strzelić jeszcze bramki, dlatego atakowaliśmy, żeby strzelić na 4-2 - powiedział po spotkaniu z Legią Warszawa trener FC Midtjylland, Thomas Thomasberg. - Nie mam wątpliwości, że gole padną także w rewanżu. Jest to związane z tym, w jaki sposób grają obie drużyny. Ponownie i jedni i drudzy będą atakować i wtedy zobaczymy, kto jest najsilniejszy. Mam wrażenie, że procentowe szanse na awans są trochę na korzyść Legii, ale trzeba być odważnym, bo oni popełniają błędy. To jest nasza szansa na zwycięstwo.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Frankulino do Legii - 1 godzinę temu, *.99.8 Trzeba podpier...lić im tego Frankulino, dobry herbatnik jest. Miodulski, otwieraj skarbiec! odpowiedz

Fryderyk - 51 minut temu, *.orange.pl @Frankulino do Legii: A co to jest, ten skarbiec? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.