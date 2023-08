Walcząca do końca!

Sędziowie

Główny: Mykoła Bałakin (Ukraina)

Asystent: Dmytro Zaporożenko (Ukraina)

Asystent: Ołeksandr Berkut (Ukraina)

Techniczny: Witalij Romanow (Ukraina)



majusL@legionista.com - 5 minut temu, *.174.42 Brawo za ambicje i walkę do końca!! Ale obrona słabiutko, niepewnie, jak dzieci we mgle. Dużo do poprawy. odpowiedz

Warmaster - 7 minut temu, *.com.pl Dawno nic nie pisałem , ale w końcu muszę, nie mamy bramkarza..... odpowiedz

Simon - 7 minut temu, *.orange.pl Do broniących Tobiasza: nie twierdzę że zawalił. Ale nie pomógł. Na tym poziomie to już chyba wymagane. odpowiedz

LWST - 8 minut temu, *.plus.pl Kto w ocenach nie da 6 Sliszowi ,ten z Widzewa :) Bramka ,zajebisty mecz ,wybicie piłki z pustej bramki .#6dlaSlisza ;) odpowiedz

Kruk - 13 minut temu, *.play-internet.pl Narazie nikt nie zwrócił na to uwagi, ale moim zdaniem nasi nie wytrzymują ciśnienia. Chodzi mi o głupie żółte kartki jak kartka Josue, Wszołka czy Guala. Takimi debilnymi zachowaniami można drużynę w końcu osłabić. Pomijam kwestię obrony i bramkarza, bo to już inni napisali. Co groźniejszy atak duńczyków to gol odpowiedz

Rafa(L)ek 534 - 13 minut temu, *.centertel.pl Bilet !!!!!!!

Czy ktoś z was udostępni mi bilet na rewanż . Lub wie czy ktos nie moze byc na meczu w czwartek ???Zapłacę każdą cenę. PROSZĘ odpowiedz

Kurak (L) - 5 minut temu, *.32.241 @Rafa(L)ek 534: Ty jesteś głupi czy głupi??? Bilety były bez problemu. Nawet jeszcze nie tę chwilę są!!Prowokujesz czy pierdolisz glupoty??? odpowiedz

Rafa(L)ek 534 - 1 minutę temu, *.centertel.pl @Kurak (L):

Zapominałem napisac że na żyletę potrzebuje ! odpowiedz

Robin(L) - 16 minut temu, *.play-internet.pl Pytanie Konkursowe!!!!!!!!!

Jakia jest różnica między Kacperkiem w bramce aa powieszonym zamiast niego ręcznikiem w brameczce hmmm????



Czekam na prawidłowe odpowiedzi ???? odpowiedz

majusL@legionista.com - 4 minuty temu, *.174.42 @Robin(L) : wiesz ze dopóki nie było internetu to tylko u Ciebie w domu wiedzieli ze głupi jestes?? odpowiedz

Ernest - 21 minut temu, *.play-internet.pl Kapuadi będzie skakał do główek i blokował odpowiedz

Seba 12 - 21 minut temu, *.olimplan.pl Nie wiem jak wy? ale ja już nie mogę patrzeć na naszego bramkarza! Co on wyprawia w tej bramce? co strzał światło bramki to praktycznie bramka! Ja wiem że on jest prawdziwym legionistą ale chyba z tego powodu nie powinien grać!? mamy lepszego bramkarza na ławce, zdecydowanie lepszego! odpowiedz

singspiel - 17 minut temu, *.7.76 @Seba 12: trudno go obwiniać o strzały z 8 czy 11 metrów. troche zawalił przy 3 golu. gorzej stoperzy odpowiedz

Pierwszy - 14 minut temu, *.vectranet.pl @Seba 12: Przy której bramce zawalił? Co mógł wyjąć? Nie mamy obrony, to i bramkarz niepewny. odpowiedz

Kermit - 22 minuty temu, *.chello.pl Gdzie są te wuje, którzy plują na Slisza? odpowiedz

Robin(L) - 9 minut temu, *.play-internet.pl @Kermit: chłopaku opanuj hura optymizm owszem trzeba mu oddać że strzelił ważna bramkę ale później parę razy mu się pomyliło w którą strone biegać z piłką. Strzelona bramka to po to biega trenuje i bierze za to pieniądze i to nie male żeby coś drużynie dawać i tyke w temacie. odpowiedz

Robin(L) - 23 minuty temu, *.play-internet.pl Ta miernota w bramce zawaliła kolejny mecz on się nawet nie nadaje do drużyny rezerw. Kiedy sztab szkoleniowy przejrzy na oczy.Na jego popisy w bramce się nie da patrzeć WON MIERNOTO Z LEGII!!!!!

Juz dawno nie było takiej pomyłki w bramce Legii.

Dzis można było to nawet wygrać. Dunczycy nie są jak widać jakąś wybitna drużyna ale jak my mamy Kacperka w bramce to w każdym meczu jest ciężko bo co w światło to w sieci prawie u Kacperka. Reszta obrony też bez szału.

Cóż za tydzień nie jesteśmy bez szans na awans wszystko zależy od nich samy jak bardzo będą chcieli awansować.

odpowiedz

LEGIONISTA - 11 minut temu, *.t-mobile.pl @Robin(L) :

Spokojnie stety ty o tym nie decydujesz.

Kacper ma duży potencjał, tylko ostatnio ma słabszą formę co się zdarza u piłkarzy w jego wieku.. wachania . Tylko problem nie jest w Kacprze tylko wyżej nawet trener śmiem twierdzić, że nie za bardzo chyba ma coś do powiedzenia w tej kwestii. Legia na siłę go promuje żeby sprzedać w zimie albo lecie. Tylko sami strzelają sobie w stopę bo takimi meczami jak rozgrywa ostatnio to nikt nie da worka pieniążków.... To jest obrzydliwe jak na siłę go promują żeby sprzedać. Zresztą to nie pierwszy taki przypadek np. Kulenovic odpowiedz

Robin(L) - 1 minutę temu, *.play-internet.pl @LEGIONISTA : Obronił 2 karne i sodowa do głowy uderzyła za bardzo. Ostatnio ma słaba formę??? On w tej słabej formie to jest wiecznie jak w Gdańsku mu z połowy bramkę wsadzili litości to na orliku takich popisów nie zobaczysz. Powinien albo ławka i ciężki trening może się ogarnie ale szanse na to małe widzę bo ego go zdecydowanie przerasta.

Takimi popisami to w życiu nikt go nie kupi poprostu na chwilę obecną to nie nadaje się nawet do drużyny rezerw.

Pokora i ciężka praca a nie pajacowanie głupie minki wywalanie jęzora.

odpowiedz

singspiel - 25 minut temu, *.7.76 wbrew durnym wpisom niektórych Tobiasz mógł się tylko lepiej zachować tylko przy 3 golu, gdzie zresztą rywal (tak było też w Wiedniu) przepchnął słabszego fizycznie Kuna. dwie pierwsze zawalił dziś Augustyniak, który kiepsko czyta grę przy wrzutkach. potrzebny wysoki (ponad 190 cm) stoper, a Rafał nieco wyżej. w kreowaniu ataku trudno się przyczepić odpowiedz

Kowal - 17 minut temu, *.orange.pl @singspiel: nie chodzi czy Tobiasz zawala gole. Zawalać gole to Twoja stara by mogła jakby ją wystawić. Chodzinże nie pomaga. Nie łapie nic co leci na bramkę. Jest elektryczny w grze nogami i przy dośrodkowaniach. Czasem na linii wyjmie ale raczej wyjątkowo. Klasyka ręcznika. Na ławę. odpowiedz

singspiel - 10 minut temu, *.7.76 @Kowal: jak ma łapać, jak stoperzy nie blokują strzałów z kilku metrów? jak karnego nie obroni to też będzie ręcznik? dziś fatalnie zagrał Augustyniak i to jakos wszystkim umyka odpowiedz

syga - 26 minut temu, *.ztomy.com Jak można pozwolić Tobiaszowi jeszcze zagrać na bramce w I drużynie? Mioduski decyduje, czy Ty, Kosta??? odpowiedz

Legia to my - 28 minut temu, *.autocom.pl Z takim bramkarzem to my Europy nie zwojujemy :-( odpowiedz

Jurgen - 28 minut temu, *.metrointernet.pl Trener ma tydzień na sprawienie cudu z obroną Legii.

Może sprawę rozwiąże jeszcze jeden biegający człowiek w środku boiska?



Josue to artysta, ale w obronie nie daje nic. odpowiedz

Kuba - 30 minut temu, *.vodafone-ip.de Nie jestem kibicem Legii, ale szacunek dla chlopakow za walke do konca. odpowiedz

Goclaw - 3 minuty temu, *.centertel.pl @Kuba: to po co tu wchodzisz ??!! odpowiedz

HW - 31 minut temu, *.orange.pl Poprawna obrona dobry bramkarz i awans by był w kieszeni odpowiedz

Sarcastico - 33 minuty temu, *.inetia.pl Bardzo solidny mecz naszej defensywy. Kacper Tobiasz też w końcu na plus. odpowiedz

Ironico - 28 minut temu, *.orange.pl @Sarcastico: Tak. Bramkarz chyba nawet MVP meczu. odpowiedz

Kibic - 14 minut temu, *.centertel.pl @Sarcastico: Nie kompromituj się odpowiedz

tonton - 37 minut temu, *.ztomy.com Ile jeszcze meczy musi zawalić Tobiasz, żeby go wywalili? Przecież on się kompromituje. Dajcie mu pograć w rezerwach, żeby nabrał pewności odpowiedz

Legionistaaa - 40 minut temu, *.centertel.pl Obrona DRAMAT!!! odpowiedz

LOCO - 42 minuty temu, *.chello.pl Przykro to pisać ,ale obrońcy do wymiany w całości. Średnia wieku 33 lata. Przy młodych napastnikach, nawet nie mają szansy się obrócić. Obiegają ich jak dzieciaki. Do kompletu Tobiasz przyklejony do linii i tyły w całości do bani.

Na początek eliminacji to może i wystarczy, ale im dalej tym coraz gorzej.

odpowiedz

gazza - 43 minuty temu, *.inetia.pl Znowu obrona najsłabsza w całym meczu...

Trener to ich tam trenuje napewno ??? odpowiedz

Leśny Dziadek - 44 minuty temu, *.t-mobile.pl Brawo chłopaki, dzięki za kolejny wieczór z prądem. Nie ma nudy, obrona do poprawy, ale generalnie...gramy dalej. odpowiedz

Sebo(L) - 44 minuty temu, *.vectranet.pl Te "Jutlandzkie Wilki" to ultra przeciętna drużyna. Godny uwagi jest tylko Franculino. Mecz w Warszawie dla Legii to powinna być formalność. Wystarczy przyspieszyć grę i rozgrywać dokładnie piłkę na jeden, dwa kontakty. No i uporządkować linię obrony bo póki co to jest to kryminał. Blok obronny zamiast bronić dostępu do bramki robi rzecz odwrotną czyli daje przeciwnikom w prezencie strzelać gole. Zmiana w bramce też jest konieczna bo Tobiasz niestety z dobrze zapowiadającego się bramkarza wyrasta na najsłabsze ogniwo drużyny. Czas najwyższy aby między słupkami stanął w końcu Hładun. odpowiedz

Fartem daleko nie zajdziemy - 44 minuty temu, *.centertel.pl Nie macie wrażenia że te mecze i wyniki są jakieś sztuczne ... ? odpowiedz

77/82 - 45 minut temu, *.chello.pl Miszta odwalał jakieś kaszany co kilka spotkań i słusznie z bramką się pożegnał. Tobiasz odwala coś niemal w każdym kolejnym meczu ale jest nietykalny. Spokojnie byśmy dzisiaj wygrali, gdyby nie on. Jeśli taki z niego "kibic" to niech sam zdejmie rękawice i przekaże je komuś poważnemu. Dla dobra legii. Oczywiście nie zrobi tego, bo to pajac bez honoru. odpowiedz

Micha(L) - 46 minut temu, *.chello.pl B R A V O ( L ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

jim - 47 minut temu, *.tpnet.pl Ilość błędów w grze defensywnej porażająca a mimo to można było nawet wygrać odpowiedz

Legia - 47 minut temu, *.tpnet.pl Kiedy Legia będzie miała dobrego bramkarza? Tobiasz gra tylko na linii bramkowej, bo tak grał Malarz, który go uczy. Nie wychodzi do górnych piłek a jak już mu się to uda to źle oblicza i nie trafią w piłkę. Każda wrzutka to potencjalną bramka. Dodatkowo nie potrafi wprowadzić piłki do gry ani nohami ani rękami. Obrońcy sami dodatkowo wpuszczają się na miny. Przód super, tył dno! odpowiedz

Kowal - 15 minut temu, *.orange.pl @Legia: dobrze mówisz odpowiedz

Legion - 47 minut temu, *.chello.pl Skończyć wreszcie z promowaniem tego ręcznika! Niech wreszcie Legia gra z bramkarzem, tj. z Hładunem. Nikt Tobiasza nie kupi, chyba że ślepy! Do tego Jędza to niech już sobie odpocznie, to samo Ribeiro. odpowiedz

Darek - 48 minut temu, *.chello.pl Promują na siłę Tobiasza by go sprzedać ale z taką grą i tak go nikt nie kupi. A klub tylko na tym traci.

Pewnie pasjonat tenisa wydał polecenie by Tobiasz grał i wszyscy muszą się podporządkować. I wszyscy na tym tracimy. odpowiedz

jurand - 48 minut temu, *.. Z takimi grajkami mogliśmy rozklepać ich z 3:0, ale jak się ma taką obronę to........

Z kolei jakbyśmy trafili na dobrą drużynę to wrócilibyśmy z bagażem 0:3 i więcej. odpowiedz

Batman111 - 49 minut temu, *.centertel.pl kiedyś Legia grała z bramkarzem , tyle w temacie

odpowiedz

Kowal - 12 minut temu, *.orange.pl @Batman111: z reguły miała bramkarza. I jakąś obronę. To się w piłce przydaje.

odpowiedz

jarekk - 49 minut temu, *.metrointernet.pl Na plus dobre przygotowanie kondycyjne zespolu. Na minus stoperzy. Jedza juz za stary, za wolny i malo zwrotny. odpowiedz

Tobiasz OUT - 49 minut temu, *.supermedia.pl Nie można powiesić ręcznika w bramce? Jest szansa, że będzie skuteczniejszy. odpowiedz

Pawel - 46 minut temu, *.vectranet.pl @Tobiasz OUT: myślę że nawet lepiej byłoby zostawić bramkę pustą. Uważam że to bardziej zaskoczyłoby Duńczyków niż ta miernota z głupawym uśmieszkiem odpowiedz

eduardo - 50 minut temu, *.toneticgroup.pl Współczuję waszym bliskim że mają takich narzekaczy w rodzinie. Nic nie pasuje. Lamusy odpowiedz

Pawel - 51 minut temu, *.vectranet.pl Pozbyć się nieudacznika w bramce i będzie git

Brawo za grę do końca odpowiedz

Ryj - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl Dobry doping Żylety, brawo strzelcy bramek i brawo Legia. Poprawimy się w defensywie i będzie awans. odpowiedz

Gepetto - 52 minuty temu, *.orange.pl Ofensywa Legia na duży plus, natomiast obrona praktycznie nie istnieje, z bramkarzem na czele.

Mimo wszystko wynik przed rewanżem korzystniejszy dla Legii.

Będzie awans w Warszawie. odpowiedz

Pinokio - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl @Gepetto: To Ty mnie wystrugałaś z patyka? odpowiedz

Przygoda - 52 minuty temu, *.18.54 Werner daje radę sory Kramer odpowiedz

Kokosz - 52 minuty temu, *.aster.pl Won z Tobim. Przecież to sabotaż. odpowiedz

Darek - 53 minuty temu, *.chello.pl Gdybyśmy mieli lepszego bramkarza mecz byśmy wygrali.

Tobiasz nadaje się na zmiennika Miszty w śmierdzielach .

A lepszy bramkarz siedzi na ławie. odpowiedz

Jano - 53 minuty temu, *.orange.pl Obrońców i bramkarza daj nam Panie!!!!! odpowiedz

Urs72 - 53 minuty temu, *.t-mobile.pl Gratulacje za walkę do końca 3.3 koniec a resztę niech każdy sobie dopowie odpowiedz

Matt - 54 minuty temu, *.tpnet.pl Ofensywa dobrze. odpowiedz

