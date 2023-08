Tobiasz: Rywale wypunktowali nasze słabe strony

- FC Midtjylland wypunktował nasze słabsze strony. Mają dość wysoki zespół i byli zdeterminowani na stałe fragmenty gry. Kolejny raz tracimy bramkę po wrzucie z autu, musimy nad tym popracować. Z rzutów rożnych również nie jesteśmy zadowoleni, może trzeba coś zmienić, inaczej się ustawiać. Będziemy to analizować i postaramy się unikać takich błędów. - W moim komunikowaniu z obrońcami chodziło o prostotę w grze. Mieliśmy dużo stykowych sytuacji, gdzie niepotrzebnie chcieliśmy ładnie z nich wychodzić, rozklepywać. Musimy wykopać jak najszybciej taką piłkę, odbudować ustawienie i postarać się ją odebrać wyżej. Podejmujemy czasami za duże ryzyko, ale takie jest nasze DNA, tak gramy w piłkę. Mamy technicznych zawodników i chcemy to wykorzystać. Dokonamy wszelkich starań, żeby wyeliminować te błędy.

- Z perspektywy bycia bramkarzem wolałbym, żeby było na przykład 1-0, a nie 3-3 czy inny wysoki wynik. Takie wyniki smakują inaczej dla obrońców niż dla napastników. Najważniejsze jest to, że doprowadziliśmy do wyrównania i wszystko się rozstrzygnie u nas, w Warszawie - powiedział po pierwszym meczu z FC Midtjylland Kacper Tobiasz .

Mg - 42 sekundy temu, *.chello.pl Tobiasz to jedno, ale defensywa, ustawienie i koncentracja, balagan to drugie. Poprawy jak nie ma tak nie ma. Za walkę, po straconych bramkach należą się gratulacje. odpowiedz

kulturalny cham - 5 minut temu, *.46.3 Poza łks-em i ruchem praktycznie w kazdym meczu przeciwnicy punktowali wasze/nasze słabe strony takze nic nowego nie powiedziałeś

denerwujace jest to w jaki dziecinny sposob tracice bramki

idz na ławke odpocznij bo sie gotujesz coraz bardziej z kazdym meczem,Hładun czeka na gre i moze wygryzienie wkoncu pana Kacpra

odpowiedz

Jakub - 6 minut temu, *.autocom.pl Trafna diagnoza postawiona , przez Pana bramkarza. Przeciwnik wypunktował nasze słabe strony…..brak bramkarza. odpowiedz

Mar - 7 minut temu, *.chello.pl Nie wiem czy to tylko wina młodego bramkarza. Ale coś jest nie tak skoro od dawna nie mamy bramkarza który wychodzi do dośrodkowań. Zwłaszcza tych lecących balonów!!!! odpowiedz

Rafa(L)ek 534 - 7 minut temu, *.centertel.pl Bilet

Ma ktoś odstąpić bilet na mecz rewan w czwartek . Proszę odpowiedz

Legion - 8 minut temu, *.chello.pl Won miernoto!!! odpowiedz

A mrówki iidâ daLej... - 8 minut temu, *.184.7 Tobi jeśli masz kiepski czas to nie rżnij bihatera tylko usiâdż sam na ławke a tak to idziesz na 3 bramkarza w Legii i być może Hałdun bédzie numer 1 a ty 3 wiéc zcznij oglaádac na you tubie swijá gre u zachiwanie popraw i wyciágnij wnioski odpowiedz

Oj - 11 minut temu, *.tpnet.pl Oj Panie Tobiasz, bierz się za trenowanie wylej kubel zimnej wody sobie na głowę i trenuj z pokorą bo masz nad czym pracować chłopaku odpowiedz

WF - 17 minut temu, *.play-internet.pl Hładun na bramkę ! odpowiedz

G79 - 18 minut temu, *.plus.pl Na ławce siedzi bramkarz przez duże B - Dominik Hladun. A Kostja regularnie do bramki wpuszcza ręcznik. Tobiasz na ławę bo inaczej LKE to pooglądamy przed TV . 5 meczy i 12 puszczonych bramek . Masakra odpowiedz

Andrzej - 19 minut temu, *.plus.pl Sodowka największa u Tobiasza. odpowiedz

aro - 24 minuty temu, *.chello.pl Niestety słabym punktem ty jesteś Tobiasz.Mam nadzieje że ogarniesz lepszy poziom bo ja już wolałbym szukać nowego bramkarza. odpowiedz

Januszek - 25 minut temu, *.chello.pl Utkajnty…@� odpowiedz

