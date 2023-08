Oceny legionistów za mecz z FC Midtjylland

Najwyższą notę za mecz w Danii otrzymał Bartosz Slisz. Występ pomocnika oceniliście na 4,6 w skali 1-6. Minimalnie niższe noty uzyskali Blaz Kramer i Marc Gual. Najniższa ocena trafiła do Kacpra Tobiasza - 2,0. W sumie oceniało 1136 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,6.

taco - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Tobiasz zasłużył na taką samą ocenę jak obrońcy. No ale teraz w ramach hasła „cała Legia zawsze razem” będzie wyzywany i oceniany poniżej dostępnej skali… odpowiedz

Hemingway - 1 godzinę temu, *.chello.pl @taco: Pierwsza bramka, w połowie jego - przyjmował na 10 dotknięć a potem podał za plecy i wystawił na minę Jędzę, który technicznie jest tak dobry jak wóz z węglem - fakt, że mógł po prostu wywalić w aut zamiast udawać, że umie przyjmować, dlatego tylko w połowie jego.

Druga bramka Tobiasz rzuca się w miejscu - uważam, że inny bramkarz by to wybronił

Trzecia to już w ogóle kosmos - 100% winy bramkarza.

12 bramek w eliminacjach, nie obronił nic ponad stan (jedynie sam na sam z Austrią) za to kilka bramek na jego konto. Obrona jest niepewna bo po pierwsze gra tam elektryk Jędza, ale przede wszystkim bo za nimi jest człowiek, który na 90% nie wybroni strzału jak obrona popełni błąd więc ta popełnia ich więcej bo brak im pewności.



bum - 2 godziny temu, *.129.65 Kto dał Tobiaszowi ocenę wyższą niż 1 nie oglądał meczu!!

Powtórzę jedno.... Że mioduski zniszczy młodemu karierę tym nachalnym promowaniem na siłę! Spali się chłopak jeszcze jeden taki mecz i po nim będzie!! odpowiedz

Sier(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Tobiasz zdecydowanie za wysoko odpowiedz

