Pod lupą LL! - Rafał Augustyniak

Wtorek, 22 sierpnia 2023 r. 15:50 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Rafał Augustyniak jest w obecnym sezonie pewniakiem do pierwszego składu. Bardzo dobrze rozpoczął rozgrywki, jednak z meczu na mecz na boisku wygląda coraz słabiej. Postanowiliśmy sprawdzić, jak spisał się w pojedynku z Koroną Kielce.



Pojedynki z Szykawką

Od samego początku Augustyniak nie miał łatwego zadania z napastnikiem Korony Kielce. W ubiegłym sezonie Jewgienij Szykawka zdołał go wyprowadzić w pole i zdobyć bramkę. Tym razem piłkarz Legii nie dawał się ogrywać już w tak łatwy sposób i stoczył wiele udanych pojedynków z zawodnikiem z Białorusi. W 14. minucie dobrze wyprzedził swojego rywala w środku pola, ale ten szybko odzyskał piłkę. W 48. minucie Dziekoński zagrał długą piłkę do Szykawki, ale świetnie wyprzedził go Augustyniak i spokojnie podał do Kacpra Tobiasza. Kilkanaście minut później „August” wyprzedził rywala i wślizgiem wybił piłkę. W 64. minucie piłkę za plecy Ribieiro zagrał jeden z pomocników Korony, Portugalczyk odpuścił krycie, ale bardzo dobrze zachował się Augustyniak, który uprzedził Szykawkę.









Wybijanka w defensywie

Oprócz walki z napastnikiem Korony Kielce, Augustyniak trochę miał innej pracy. W 6. minucie dobrze zachował się we własnym polu karnym, blokując uderzenie Ronaldo Deaconu. Trzynaście minut później goście dośrodkowali piłkę z rzutu wolnego, ale skutecznie wyczyścił to głową. Tuż przed przerwą zespół trenera Kamila Kuzery próbował dłuższym zagraniem za defensywę stworzyć sobie sytuację podbramkową, ale ponownie dobrze głową zagrał defensor Legii. Identyczna sytuacja miała miejsce kilka minut po przerwie. Gra 29-latka mogła źle się skończyć w 76. minucie, kiedy to sfaulował w polu karnym zawodnika rywali, ale na szczęście dla Legii ten znajdował się na minimalnym spalonym i rzut karny został anulowany. W ostatnim fragmencie meczu Augustyniak kilkakrotnie wybijał piłkę z własnego pola karnego po kolejnych dośrodkowaniach. Najlepszą interwencję zaliczył jednak w 86. minucie, kiedy to wyprzedził w ostatniej chwili niepilnowanego Dawida Błanika i wybił piłkę na rzut rożny.



Czasem się podłączę

Rafał Augustyniak często lubi podłączyć się do akcji ofensywnych. Głównie atakuje ze środkowej linii, jednak w meczu z Koroną tylko trzy razy widzieliśmy go w jakiejś sensownej akcji. W 17. minucie podał na prawą stronę boiska do Makany Baku, który celnie dośrodkował piłkę w pole karne, a nożycami uderzył Pekhart. Od razu po tej akcji rzut rożny egzekwował Josué, a Augustyniak próbował swoich sił w uderzeniu, ale został zablokowany przez rywali. W 31. minucie ponownie z rogu dośrodkowywał kapitan Legii, na dłuższym słupku do strzału z woleja ustawił się Augustyniak, ale piłka powędrowała nad poprzeczką.



Rafał Augustyniak

Minuty: 90

Gole: 0

Asysty: 0

Strzały/celne: 2 / 0

Liczba podań / celne: 55 / 49

Podania kluczowe: 0

Dośrodkowania / celne: 0

Dryblingi / udane: 0

Dystans: 9.80 km

Sprinty: 8

Odbiory: 2

Żółte kartki: -

Czerwone kartki: -