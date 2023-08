Kursy na mecz

Wyrównane szanse na awans

Czwartek, 24 sierpnia 2023 r. 10:05 Woytek, źródło: artykuł sponsorowany

Przed pierwszym meczem fazy play-off Ligi Konferencji Europy pomiędzy Legią Warszawa i FC Midtjylland bukmacherzy efortuna.pl nie wskazują zdecydowanego faworyta. Kurs na awans Duńczyków wynosi 1,82, a na to, że to legioniści zagrają w fazie grupowej - 1,94. Nieco inaczej rysują się szanse obu drużyn w pierwszym meczu - tutaj to gospodarze są faworytem po kursie 2. Wygrana Legii to kurs ponad 3,5.



KURSY NA MIDTJYLLAND - LEGIA

FORTUNA: 1 2.27 X 3.55 2 3.25



W przeszłości legioniści dwukrotnie mierzyli się z tym duńskim klubem. W 2015 roku w fazie grupowej Ligi Europy przegraliśmy na wyjeździe 0-1, a w drugim meczu wygraliśmy przy Łazienkowskiej 1-0.

Czy najskuteczniejszy w trwający sezonie napastnik Legii, Tomas Pekhart, ponownie trafi do siatki rywali? Kurs na takie zdarzenie to 3,5.



