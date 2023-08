U-15: Irlandia Płn. 0-7 Polska, gol Mazura

Reprezentacja Polski do lat 15 prowadzona przez Marcina Włodarskiego wygrała 7-0 na wyjeździe z Irlandią Północną w pierwszym z dwóch zaplanowanych meczów towarzyskich rozegranym w północnoirlandzkim Coleraine. W wyjściowym składzie pojawił się legionista Aleksander Wyganowski, natomiast Piotr Bartnicki i Fabian Mazur rozpoczęli spotkanie na ławce rezerwowych. Ten ostatni po wejściu na boisko wpisał się pod koniec spotkania na listę strzelców. Drugie spotkanie między tymi drużynami zostanie rozegrane 24 sierpnia o godz. 20:00, również w Coleraine. Sparing U15: Irlandia Północna 0-7 Polska Gole: Maciej Kucharski (trzy), Patryk Prajsnar, Bartosz Szywała, Kacper Berkowski, Fabian Mazur Polska: (skład wyjściowy) 12. Jakub Bochniarz - 3. Aleksander Wyganowski, 5. Kacper Cecuła, 7. Kajetan Feliks, 8. Patryk Prajsnar, 9. Maciej Kucharski, 10. Bartosz Szywała, 11. Gracjan Nicpoń, 14. Philip Buchta, 19. Aleksander Klimkiewicz, 20. Kacper Berkowski.

Wtorek, 22 sierpnia 2023 r. 23:02 Raffi, źródło: 90minut.pl / legionisci com

