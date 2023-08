U-15: Irlandia Płn. 2-6 Polska

Reprezentacja Polski do lat 15 prowadzona przez Marcina Włodarskiego wygrała 6-2 (5-0) na wyjeździe z Irlandią Północną w drugim z dwóch zaplanowanych meczów towarzyskich. W wyjściowym składzie znalazł się jeden legionista, Piotr Bartnicki. Pierwsze spotkanie obu drużyn skończyło się zwycięstwem reprezentacji Polski 7-0. Irlandia Północna 2-6 (0-5) Polska Bramki dla Polski: Maciej Kucharski (dwie), Kacper Cecuła, Bartosz Okólski, Bartosz Walendzik, Adam Hańćko Polska: (skład wyjściowy) Tomasz Pytlak - Piotr Bartnicki, Bartosz Walendzik, Kacper Cecuła, Patryk Bojek, Patryk Prajsnar, Maciej Kucharski, Oliwier Pławiński, Kacper Boratyński, Adam Hańćko, Bartosz Okólski

