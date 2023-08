23 zawodników leci do Danii

Środa, 23 sierpnia 2023 r.

23 zawodników zabrał na pokład samolotu do Danii trener Legii Kosta Runjaić. Dziś o godz 10 zespół wyruszy w dwugodzinną podróż do Billund, a następnie autokarem uda się do Herning. W kadrze zabrakło Bartosza Kapustki, Roberta Picha, Cezarego Miszty, Jakuba Jędrasika, Filipa Rejczyka i pozyskanego we wtorek Stevea Kapuadiego.



Jest natomiast Radovan Pankov, którego zabrakło w Wiedniu.



Z kolei Bartosz Kapustka udał się na dodatkowe badania, bo pojawily sie problemy z jego operowanym w czerwcu kolanem.









O godz. 18:30 na MCH Arena w Herning odbędzie się przedmeczowa konferencja trenera, a godzinę później oficjalny trening. Do Danii wybiera ok. 500 kibiców ze stolicy.



Kadra na mecz z FC Midtjylland



Bramkarze:

30. Dominik Hładun, 23. Gabriel Kobylak, 1. Kacper Tobiasz



Obrońcy:

8. Rafał Augustyniak, 55. Artur Jędrzejczyk, 12. Radovan Pankov, 5. Yuri Ribeiro, 92. Lindsay Rose



Pomocnicy:

32. Makana Baku, 14. Ihor Charatin, 21. Jurgen Celhaka, 22. Juergen Elitim, 27. Josue, 33. Patryk Kun, 99. Bartosz Slisz, 18. Patryk Sokołowski, 86. Igor Strzałek, 13. Paweł Wszołek



Napastnicy:

28. Marc Gual, 9. Blaz Kramer, 20. Ernest Muci, 7. Tomas Pekhart, 39. Maciej Rosołek



Mecz FC Midtjylland - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 24 sierpnia o godzinie. 20:00. Transmisję przeprowadzi TVP Sport. My zapraszamy do śledzenia naszych relacji prosto z Danii!