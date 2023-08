Zapowiedź meczu

Pierwszy z dwóch kroków

Czwartek, 24 sierpnia 2023 r. 07:42 Wiśnia , źródło: Legionisci.com

Przed Legią pierwsze z dwóch bardzo ważnych spotkań w tym sezonie w kontekście dalszej gry w Europie. Już w czwartek stołeczny zespół będzie mógł być nieco bliżej upragnionej grupy europejskich pucharów, jednak starcie z FC Midtjylland na pewno nie będzie należało do łatwych.



KURSY NA MIDTJYLLAND - LEGIA

FORTUNA: 1 2.27 X 3.55 2 3.25