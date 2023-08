Wyniki Berkiety w College Park

Tomasz Berkieta ma za sobą start w turnieju ITF juniorów J300 w College Park w stanie Maryland w USA. Tenisista Legii (13 ITF) przegrał w I rundzie z Amerykaninem, Kasem Schinnererem 1-6, 2-6. W grze podwójnej, w parze z Brytyjczykiem, Charlie Robertsonem, Tomek dotarł do półfinału. Berkieta od 27 sierpnia grać będzie w turnieju J300 w Repentigny w prowincji Quebec w Kanadzie. Następnie wystąpi w US Open juniorów. Wyniki w singlu: I runda: Tomasz Berkieta - Kas Schinnerer (USA) 1-6, 2-6 Wyniki w deblu: II runda: Tomasz Berkieta/Charlie Robertson - Maxwell Exsted/Mitchell Lee (USA) 6-3, 6-3 1/4 finału: Berkieta/Robertson - Roy Horovitz/Alexander Razeghi (USA) 6-3, 6-3 1/2 finału: Berkieta/Robertson - Alexander Frusina/Adhithya Ganesan (USA) 5-7, 3-6

