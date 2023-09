1-3.09: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę czeka nas pełny stadion przy Ł3 na meczu z Widzewem i gwarantowana niesamowita atmosfera na trybunach. W sobotę sezon ligowy domowym meczem z Red Dragons Pniewy rozpoczną nasi futsaliści - zapraszamy do hali przy Gładkiej 18. Bilety do kupienia na Legiafutsal.abilet.pl. Rozgrywki I ligi w sezonie 2023/24 rozpoczną także nasi rugbiści - w sobotę o 20:00 na Bemowie (bilety 20 zł do kupienia przy wejściu). Koszykarze w piątek i sobotę udadzą się na przedsezonowy turniej do Lublina, gdzie zagrają ze Startem i Dzikami - bilety na każde ze spotkań w hali Globus kosztują 10 zł.



Amp futboliści Legii w sobotę i niedzielę rywalizować będą w V turnieju ekstraklasy w Krakowie.



Drużyna Legii w koszykówce 3x3 zagra w Challengerze w Pont du Gard we Francji. Zwycięzca zawodów zapewni sobie awans do World Tour w Amsterdamie (6-7 października). Legia Ladies w trakcie meczu z Widzewem rozpocznie sezon 2023/24 w trzeciej lidze.



Rozkład jazdy:

01.09 g. 19:00 Polski Cukier Start Lublin - Legia Warszawa [kosz, Lublin, hala Globus]

02.09 g. 11:45 Legia Warszawa - Stal Rzeszów [amp futbol, Kraków, św. Andrzeja Boboli 5]

02.09 g. 16:00 Legia Warszawa - Dziki Warszawa [kosz, Lublin, hala Globus]

02.09 g. 18:00 Legia Warszawa - Red Dragons Pniewy [futsal, ul. Gładka 18]

02.09 g. 20:00 Legia Warszawa - AZS AWF Warszawa [rugby, ul. Obrońców Tobruku 11]

03.09 g. 10:15 Legia Warszawa - Nowe Technologie Różyca [amp futbol, Kraków, św. Andrzeja Boboli 5]

03.09 g. 12:45 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa [amp futbol, Kraków, św. Andrzeja Boboli 5]

03.09 g. 16:00 Białe Orły Warszawa - CWKS Legia Warszawa [A Klasa][Marki, ul. Wspólna 40]

03.09 g. 17:00 Mławianka Mława - Legia II Warszawa

03.09 g. 17:30 Legia Warszawa - Widzew Łódź

03.09 g. 18:00 Legia Ladies - AKS SMS Łódź [piłka nożna kobiet, LTC 7]



Terminy meczów Legii 3x3 w Pont du Gard:

01.09 (PT) 11:40 Legia 3x3 - Tubingen

01.09 (PT) 12:30 Legia 3x3 - Krupanj

01.09 (PT) 14:15 zwycięzca gr.A - Liman Huishan NE

01.09 (PT) 17:45 zwycięzca gr.A - Princeton



Młodzież:

01.09 g. 12:00 Legia U17 - Wisła Płock 07 [CLJ U17][LTC 5]

02.09 g. 10:00 Talent Warszawa 12 - Legia LSS U12A [ul. Blokowa 3]

02.09 g. 12:00 Legia U19 - Widzew Łódź 05/6 [CLJ U19][LTC 8]

02.09 g. 11:30 Pogoń Siedlce 10 - Legia U14 [Siedlce]

02.09 g. 11:45 SEMP Ursynów 13 - Legia U11 [ul. Koncertowa 4]

02.09 g. 13:00 UKS Irzyk 16 - Legia U8B [ul. Irzykowskiego 1A]

02.09 g. 13:30 Legia LSS U15 - UKS FC Komorów 09 [ul. Łazienkowska 3]

02.09 g. 14:00 Agape Białołęka 16 - Legia U8 [ul. Światowida 56]

02.09 g. 15:30 Legia LSS U16 - MKS Polonia II Warszawa 08 [ul. Łazienkowska 3]

02.09 g. 16:30 UKS Varsovia 08 - Legia U16 [ul. Marymoncka 42]

03.09 g. 10:00 Legia U11 - Escola Varsovia 13 [ul. Łazienkowska 3]

03.09 g. 10:00 Legia LSS U9A - Żyrardowianka Żyrardów [ul. Łazienkowska 3]

03.09 g. 11:30 Legia U12 - Lech Poznań 12 [LTC 6]

03.09 g. 12:00 KS Ursus 14 - Legia U10 [ul. Sosnkowskiego 3]

03.09 g. 13:30 Legia U13 - Lech Poznań 11 [LTC 7]

03.09 g. 14:00 Agrykola Warszawa 11 - Legia LSS U13B [ul. Myśliwiecka 9]

03.09 g. 14:30 Łódzka Akademia Futbolu 09 - Legia U15 [CLJ U15][Łódź]