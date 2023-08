Futsal

Terminarz meczów Legii w Szczecin Futsal Cup

Środa, 23 sierpnia 2023 r. 08:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy weekend w Szczecinie rozegrany zostanie międzynarodowy turniej Szczecin Futsal Cup, w którym wystąpią zawodnicy Legii, dla których będzie to ostatni sprawdzian formy przed rozpoczynającym się tydzień później kolejnym sezonem ekstraklasy.



Legioniści w sobotę o 15:00 zagrają z gospodarzem zawodów, Futsalem Szczecin, a w niedzielę będą rywalizować z Herthą Berlin (10:00) i Żalgirisem Kowno (14:00). Mecze rozgrywane będą w hali przy ul. Twardowskiego 12b w Szczecinie. Wstęp bezpłatny.



Terminarz meczów:

26.08 (SO) g. 15:00 Futsal Szczecin - Legia Warszawa

26.08 (SO) g. 17:00 Żalgiris Kowno - Hertha Berlin

27.08 (ND) g. 10:00 Hertha Berlin - Legia Warszawa

27.08 (ND) g. 12:00 Futsal Szczecin - Żalgiris Kowno

27.08 (ND) g. 14:00 Żalgiris Kowno - Legia Warszawa

27.08 (ND) g. 16:00 Futsal Szczecin - Hertha Berlin