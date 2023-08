Rugby kobiet

Cackowski: Idziemy w dobrym kierunku jako drużyna

Środa, 23 sierpnia 2023 r. 08:43 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Rugbistki Legii Warszawa w ostatnich latach regularnie zdobywają srebrne medale mistrzostw Polski, a ich celem jest dogonienie dominującej ekipy z Gdańska. W kończącym sezon turnieju na AWF-ie, legionistki pokazały się z bardzo dobrej strony w obu meczach z Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk.

- W pierwszym, meczu grupowym pewnie wygrały, zaś w drugim, finałowym minimalnie przegrały. To były piękne mecze, które dostarczyły mi, zawodniczkom, wszystkim kibicom mnóstwo emocji i pozytywnej energii do dalszej pracy. Pokazały też, że idziemy w dobrym kierunku jako drużyna - mówi trener Legii w rozmowie z Informatorem Stolicy.



- Sezon toczył się zgodnie z naszymi przewidywaniami i planami. Do pełni szczęścia zabrakło nam jednego podwyższenia i wygranej w finałowym turnieju Mistrzostw Polski, wtedy ten sezon mógłbym uznać za kompletny. Tak pozostaje mały niedosyt. Jednakże, cieszymy się z tego co udało się nam osiągnąć. Bardzo doceniamy wicemistrzostwo Polski. Szczerze muszę przyznać, że zarówno pierwsza, jak i druga drużyna zrobiła ogromny postęp i miała świetny sezon - podsumowuje rozgrywki 2022/23 trener Filip Cackowski.



Legia przygotowuje się do nowego sezonu - najpierw rozgrywała turnieje na piasku, wraz z początkiem września dojdzie więcej taktyki i przygotowania do pierwszego turnieju Mistrzostw Polski, który zaplanowano na 23 września, prawdopodobnie w Krakowie.



Jak wyglądać będą zmiany w składzie naszej drużyny? - Najważniejszymi dla nas wzmocnieniami będą powroty po kontuzjach Oli Lachowskiej, Julki Sadowskiej i po okresie macierzyńskim Weroniki Bułanowskiej. Bardzo liczę na te zawodniczki i ich doświadczenie. Poszukujemy jeszcze jednej zawodniczki zagranicznej. Jeżeli jednak zdecydujemy się na taką to musi to już być zawodniczka z najwyższej światowej półki, która będzie dużym wzmocnieniem naszej drużyny. Możliwe, że znów uda się ściągnąć Marcayę Bailous, która nieźle zaprezentowała się w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu - mówi trener Cackowski.



Całą rozmowę z trenerem Legii przeczytać można TUTAJ.