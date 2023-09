Futsal

Legia Warszawa 3-1 Red Dragons Pniewy

Sobota, 2 września 2023 r. 19:39 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 1. kolejki futsalowej Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała z zespołem Red Dragons Pniewy 3-1. Do przerwy legioniści prowadzili 2-0. Kolejne spotkanie rozegrają 10 września o godzinie 18, a ich przeciwnikiem będzie beniaminek, KS Sośnica Gliwice.



Fotoreportaż z meczu - 25 zdjęć Joanny Bydler