Futsal

Legia Warszawa 3-1 Red Dragons Pniewy

Sobota, 2 września 2023 r. 19:39 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 1. kolejki futsalowej Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała z zespołem Red Dragons Pniewy 3-1. Do przerwy legioniści prowadzili 2-0. Kolejne spotkanie rozegrają 10 września o godzinie 18, a ich przeciwnikiem będzie beniaminek, KS Sośnica Gliwice.



Legioniści od początku meczu rzucili się do atataków. Na pierwszy niezły strzał przyszło nam jednak czekać aż 4 minuty. W 7. minucie powinna paść bramka dla Legii, jednak doskonale nogą obronił golkiper. W 14. minucie z dystansu próbował Rui Pinto. Pomylił się, ale chwilę później zdobył bramkę na 1-0. Po świetnym odbiorze w środku pola, Andre Luiz przeprowadził dwójkową akcję z Rui Pinto, a ten pewnie umieścił piłkę w siatce. W 14. minucie potężnie huknął Michał Klaus, jednak nie zmieścił piłki w bramce. W 19. minucie świetnie zagrał Andre Luiz, a Davidsonowi nie zostało nic innego, jak podwyższyć prowadzenie na 2-0.



W 24. minucie Maciej Pikiewicz zdobył trzecią bramkę dla stołecznego zespołu po tym, jak błąd w rozegraniu popełnił Bartłomiej Gładyszewski. W 30. minucie Kostecki przegrał pojedynek sam na sam z Warszawskim. To mogła być bardzo groźna sytuacja. W 31. minucie goście zdołali wreszcie trafić do bramki, co spowodowało, że nabrali wiary w korzystny wynik w tym spotkaniu i ruszyli do ataków. Na 3 minuty przed końcem wycofali bramkarza, zwiększając tym samym siłę ofensywną zespołu. W 59. minucie Mykyta Storożuk chciał to wykorzystać i posłał piłkę przez całe boisko do pustej bramki, jednak futsalówka minęła słupek. Na 11 sekund przed końcem przewinienie popełnił Piotr Błaszyk. Przedłużony rzut karny wykonał Michał Klaus. Bramkarz miał problemy z obroną, jednak ostatecznie wyszedł górą z tego starcia.



Legia Warszawa 3-1 (2-0) Red Dragons Pniewy

1-0 - 12:30 Rui Pinto

2-0 - 18:39 Davidson Silva

3-0 - 23:42 Maciej Pikiewicz

3-1 - 30:54 Mateusz Kostecki



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 7. Andre Luiz, 10. Rui Pinto, 34. Nuno Chuva, 97. Davidson Silva

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 18. Michał Sobków, 2. Paweł Gajek, 9. Michał Klaus, 17. Maciej Pikiewicz, 19. Adam Grzyb, 32. Krzysztof Flis, 50. Mykyta Storożuk, 81. Mariusz Milewski



Red Dragons: 20. Łukasz Błaszczyk, 6. Nikodem Krajewski, 11. Adrian Skrzypek, 99. German Romero, 9. Mateusz Kostecki

rezerwa: 8. Hubert Klatkiewicz, 13. Patryk Hoły, 19. Marcin Małycha, 21. Bartłomiej Gładyszewski, 23. Piotr Błaszyk, 77. Oliwier Berger



żółte kartki: Davidson Silva - German Romero



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal