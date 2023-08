Koszykówka

Sparing: Anwil Włocławek 86-75 Legia Warszawa

Sobota, 26 sierpnia 2023 r. 19:55 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dziś we Włocławku koszykarze Legii rozegrali trzecią grę kontrolną przed sezonem 2023/24. Podopieczni Wojciecha Kamińskiego ponieśli pierwszą porażkę, przegrywając z Anwilem Włocławek 75-86.



Do przerwy legioniści prowadzili różnicą czterech punktów, ale kluczowa dla losów spotkania była trzecia kwarta, w której włocławianie byli niezwykle skuteczni, zdobywając 33 punkty. Najwięcej punktów dla naszej drużyny zdobyli Christian Vital (23) oraz Aric Holman (12), Josip Sobin (10) i Michał Kolenda (10).



Kolejne mecze legioniści rozegrają w najbliższy piątek i sobotę w lubelskiej hali Globus, gdzie wezmą udział w memoriale Zdzisława Niedzieli. W piątek o 19:00 nasz zespół zagra ze Startem Lublin, a dzień później o 16:00 zmierzy się z Dzikami Warszawa.



Anwil Włocławek 86-75 (19-18, 20-25, 33-17, 14-15) Legia Warszawa

Anwil: Tanner Gromes 23 (2), Jakub Garbacz 18 (4), Victor Sanders 16 (2), Kalif Young 9, Mateusz Kostrzewski 8, Luke Petrasek 7 (1), Filip Siewruk 2, Igor Wadowski 2, Kamil Łączyński (k) 1, Bartosz Łazarski 0, Amir Bell -, Janari Joesaar -.

trener: Przemysław Frasunkiewicz, as. Piotr Blechacz, Grzegorz Kożan



Legia: Christian Vital 23 (4), Aric Holman 12 (2), Josip Sobin 10, Michał Kolenda 10 (1), Raymond Cowels 9 (3), Shawn Pipes 8, Marcin Wieluński 3 (1), Dariusz Wyka (k) 0, Adam Linowski 0, Jakub Gomółka 0.

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Widzów: 300