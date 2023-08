Jak informuje serwis meczyki.pl. Cezary Miszta może trafić z Legii Warszawa do Ruchu Chorzów. 21-latek nie łapie się obecnie do składu stołecznego zespołu. Ostatnio występował w trzecioligowych rezerwach. Według serwisu, trwają zaawansowane rozmowy z Ruchem w sprawie transferu bramkarza. W grę wchodzi wypożyczenie z opcją wykupu.

Nopar - 17 minut temu, *.plus.pl AAA: ja z kolei bym marzył, żeby w pakiecie z zawodnikami którzy nie mieszczą się w składzie brali takich kibiców jak Ty, co znają się na piłce i mają świetną orientację... odpowiedz

AAA - 32 minuty temu, *.play-internet.pl A nie chcą w pakiecie 1 plus 1 gratis Rosołka? odpowiedz

Lexus - 1 godzinę temu, *.mm.pl Uuuu czaruś a taki był amerykański number 1 już nie będzie śpiewał na trybunach buhahaa

Idź i bądź ręcznikiem gdzie indziej jak najdalej od Legii !!! odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.214.95 Miszta to nie problem. kiedy pozbędziecie sie darmozjadów typu charatin pich rose celhaka i Sokolowski ??? odpowiedz

Szpaku - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Orlęta Łuków nie są zainteresowane? odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Przecież oni mają bramkarza młodego, swojego wychowanka. A na ławce Buchalik. Jak dla mnie ruch bez sensu. odpowiedz

Przemek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Czarek, idź, graj, walcz, bądź lepszy, rozwijaj się, wracaj do Legii!! odpowiedz

Firmani - 2 godziny temu, *.aster.pl posiedzieć na ławce w chorzowskim klimacie odpowiedz

Listonosz - 58 minut temu, *.mm.pl @Firmani: Dokładnie to słabiak promowany na siłę w Legii odpowiedz

