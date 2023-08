Sofija Zrażewska 11. na ME

Zawodniczka sekcji squasha Legii, Sofija Zrażewska zajęła 11. miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Europy Seniorek, które odbyły się we Wrocławiu. Legionistka w turnieju zanotowała trzy wygrane i dwie porażki. Wyniki legionistki na ME: Sofija Zrażewska - Michaela Cepova (Czehy) 3-1 (10-12, 11-2, 11-3, 11-3) Sofija Zrażewska - Enora Villard (Francja) 0-3 (8-11, 7-11, 10-12) Sofija Zrażewska - Sofia Mateos (Hiszpania 3-0 (11-7, 11-7, 11-5) Sofija Zrażewska - Nadia Pfister (Szwajcaria) 2-3 (12-10, 11-8, 4-11, 8-11, 8-11) Sofiia Zrazhevska - Madeleine Hylland (Norwegia) 3-2 (5-11, 5-11, 11-8, 11-8, 11-9)

