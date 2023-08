Młodzież: Legia U17 2-0 Korona

Drużyna juniorów młodszych dokończyła w środę mecz CLJ U17 z Koroną, przerwany w sobotę z powodu warunków atmosferycznych w 64. minucie przy stanie 1-0. Spotkanie należało do twardych, szybkich, ale raczej mało efektownych pojedynków. Korona usilnie próbowała odrobić stratę, ale tylko raz poważniej zagroziła bramce Kassyanowicza. Legioniści stworzyli sobie 3 dogodne sytuacje, a ostatnią z nich wykorzystał - tak jak w pierwszym meczu - Dawid Nos po podaniu Igora Busza, ustalając wynik spotkania na 2-0. Legia objęła prowadzenie w tabeli gr. wschodniej CLJ U17. CLJ U17: Legia U17 (1-0) Industria Korona Kielce U17 W pierwotnym terminie mecz przerwany przy stanie 1-0 w 64. minucie, z uwagi na ekstremalne warunki atmosferyczne Gole: 1-0 21 min. Dawid Nos 2-0 88 min. Dawid Nos (as. Igor Busz) Strzały: Legia 15 (4) - Korona 3 (1) Legia U17: Konrad Kassyanowicz - Dawid Korzeniowski [08], Szymon Chojecki, Franciszek Pollok - Mikołaj Kotarba Ż, Jan Leszczyński, Paweł Ambrożko (54' Dawid Foks), Filip Przybyłko [08], Radosław Czerwiec - Igor Busz, Dawid Nos. Rezerwa: Jan Bienduga [08], Eryk Mikanovich, Konrad Kraska, Maksymilian Sterniczuk [08] Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko

