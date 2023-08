Augustyniak: To nie będzie łatwa przeprawa

Środa, 23 sierpnia 2023 r. 19:18 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Większość bramek jakie tracimy, jest po naszych błędach w defensywie. Chcemy to poprawić, bo w Ekstraklasie nie tracimy ich, a w pucharach mamy na koncie aż 9, to za dużo. Chcemy zagrać na zero z tyłu. Jak to się uda, to będziemy mieli dobrą sytuację wyjściową przed spotkaniem rewanżowym. Mam nadzieję, że tak będzie - mówi Rafał Augustyniak.









- Zniesienie bramek wyjazdowych w pucharach nie ma większego znaczenia. Ważniejsze jest to, że mecz rewanżowy mamy przed własną publicznością, bo łatwiej gra nam się w Warszawie.



- W czwartek na pewno będzie dużo pracy w obronie. Wiemy, że Midtjylland to dobry zespół, ma fajnych, silnych zawodników z przodu. Nie będzie to łatwa przeprawa.



- Na początku sezonu nie czuć zmęczenia. Granie co trzy dni jest przyjemne. W zasadzie mamy same mecze, a pomiędzy tylko regenerację i lekki trening. Myślimy tylko o tym, by wyjść i jak najlepiej zaprezentować się na boisku. W drużynie jest ciśnienie na awans. Każdy z nas chce grać, bo im więcej meczów, tym więcej będzie szans do rotacji, dlatego wsparcie czuć też wśród zawodników, którzy aktualnie grają mniej.



- Cel na ten sezon jest tylko jeden - sezon ma być lepszy od poprzedniego, a więc musi być mistrzostwo. Ważne jest więc to, by teraz stracić jak najmniej punktów w lidze. Fajnie, że zdobyliśmy 10 na 12 możliwych. To dobry wynik.