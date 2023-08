Trwa sprzedaż biletów na mecz z FC Midtjylland

Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.

31 sierpnia o godzinie 21:00 Legia Warszawa rozegra rewanżowe spotkanie 4. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy z FC Midtjylland. Trwa sprzedaż wejściówek na to spotkanie. Obecnie na stadionie zajętych jest ok. 23 000 miejsc. KUP BILET NA MECZ LEGIA - FC MIDTJYLLAND

Władeczek - 15 minut temu, *.216.213 Kochani, kupować bilety na ten być może historyczny mecz, czy jednak ze szwagrem na spokojnie przed TV ze schłodzoną maciorką? Wygrają czy przegrają? odpowiedz

L - 3 sekundy temu, *.autocom.pl @Władeczek: nie ma juz biletow, przy*lupie, wiec sobie mozesz kupic bilet ale na autobus co najwyzej. odpowiedz

Wyrwikufel - 33 minuty temu, *.netfala.pl Końcówka biletów na mecze z Midtylland i ficefem. Kto chce obejrzeć na stadionie, musi się spieszyć.



Swoją drogą to ten system jest dziwny. 23 tys. sprzedanych biletów (na ficef 21 tys.) a na wszystkich trybunach (oprócz silver i gold) nie ma już dostępnych biletów. Gdzie się podziało kilka tysięcy biletów??? Jakieś nieopłacone rezerwacje? odpowiedz

L - 38 sekund temu, *.autocom.pl @Wyrwikufel: ten licznik dziala powoli po prostu i nie nadąża. odpowiedz

Kumaty - 39 minut temu, *.217.80 Zostały tylko bilety na rodzinną i Silver. Reszta rozeszła się po dzielnicach:) odpowiedz

ja - 59 minut temu, *.play-internet.pl jak 23000 ?? żadnego wolnego system nie pokazuje odpowiedz

JJ - 33 minuty temu, *.plus.pl @ja: wczoraj wieczorem kupowałem ostatnie bilety odpowiedz

