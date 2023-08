Kun: Wszystko jest w naszych nogach

Czwartek, 24 sierpnia 2023 r. 22:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Straciliśmy bramki po stałych fragmentach gry, nad którymi pracujemy. Widać, że na razie jest tej pracy za mało, musimy być bardziej skoncentrowani. Duńczycy na początku zagrażali nam tylko ze stałych fragmentów gry. Szkoda tych bramek, bo złapali dzięki nim wiarę, czuli się lepiej na boisku. Byliśmy jednak zdeterminowani, graliśmy dobrze piłką, nie panikowaliśmy i potrafiliśmy wyciągać wyniki na remis. Teraz wszystko w naszych nogach, zwycięstwo w Warszawie da nam awans, prosty temat - powiedział po pierwszym spotkaniu z FC Midtjylland Patryk Kun.









- Trzymaliśmy się cały czas tego, co graliśmy. Dobrze rozgrywaliśmy piłkę, wychodziliśmy z akcjami bocznymi sektorami, tworzyliśmy sobie dogodne sytuacje. Po przerwie również chcieliśmy to utrzymać. Chcieliśmy również skoncentrować się bardziej na obronie, żeby nie tracić tak łatwych bramek. Dobrze rozpracowywaliśmy przeciwnika, umieliśmy utrzymywać się z piłką na ich połowie i dzięki temu po przerwie zdobyliśmy dwa gole.



- Wiedzieliśmy, że FC Midtjylland ma młody, ale bardzo jakościowy zespół. Ofensywni zawodnicy potrafią wykreować sytuacje grą kombinacyjną czy indywidualnie. To jest gra w Europie i trzeba się tego spodziewać. Nie ma tu już słabych drużyn. Musimy jeszcze lepiej grać w kompakcie, bronić się i strzelić o jedną bramkę więcej w drugim meczu.