Futsal

Futsaliści Legii zaczynają sezon 2023/24

Wtorek, 29 sierpnia 2023 r. 11:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

2 września futsaliści Legii Warszawa rozpoczną sezon 2023/24. Ich przeciwnikiem będzie zespół Red Dragons Pniewy. Spotkanie w hali przy ul. Gładkiej 18 w Warszawie rozpocznie się o godz. 18. Serdecznie zapraszamy do wspierania legionistów.



Bilety na to spotkanie kupować można TUTAJ. Wejściówki ulgowe kosztują 15 złotych (dzieci w wieku 3-12 lat), normalne - 22 zł. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im bezpłatne miejsce siedzące.



Termin meczu: sobota, 2 września 2023 roku, g. 18:00

Adres hali: ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Ceny biletów: 22 zł (normalny), 15 zł (ulgowy)



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal