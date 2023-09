Rezerwy

III liga: Mławianka Mława 1-1 Legia II Warszawa

Niedziela, 3 września 2023 r. 18:49 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W meczu 6. kolejki III ligi Legia II Warszawa zremisował z Mławianką Mława 1-1. Do przerwy "Wojskowi" prowadzili 1-0. W kadrze rezerw pojawiło się dwóch zawodników z "jedynki" - Ihor Charatin i Cezary Miszta. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 9 września o godzinie 12 w LTC, a ich przeciwnikiem będzie Świt Nowy Dwór Mazowiecki.









Legioniści od początku spotkania ruszyli wysokim pressingiem na rywali i dominowali w posiadaniu piłki. Pierwszą groźną okazję wypracowali sobie jednak gospodarze. W 13. minucie oko w oko z Cezarym Misztą, po dobrym prostopadłym podaniu, wyszedł Mateusz Karol, ale golkiper popisał się dobrą interwencją. Pięć minut później legioniści wyszli na prowadzenie. Świetne wysokie podanie na pole karne dostał Szymon Grączewski, zgrał piłkę w głąb do Adama Ryczkowskiego, który wbił ją do siatki. W 24. minucie João Odillon wbiegł w pole karne "Wojskowych" i upadł po kontakcie z przeciwnikiem, jednak sędzia uznał to za symulacje. Dziesięć minut później fatalną stratą w polu karnym wykazał się Ihor Charatin, Odillon wbiegł w głąb pola karnego, ale trafił prosto w środek bramki. W późniejszej fazie spotkania pojawiło się wiele chaosu, niedokładności i fauli, ale wszystko było pod kontrolą warszawiaków.



Początek drugiej części był dość wyrównany. W 52. minucie dobrym strzałem z daleka popisał się jeden z graczy gospodarzy, jednak pewnie poradził sobie z nim Miszta. Chwilę później powinno być 2-0. Po dobrym wysokim podaniu Aleksandra Wańka sam na sam z golkiperem wyszedł Igor Korczakowski, ale fatalnie przestrzelił. W 59. minucie dobrze w polu karnym odnalazł się Wojciech Urbański, oddał mocny strzał, lecz dobrze wybronił go Mateusz Koliński. W 72. minucie zaskoczyć Misztę strzałem z około 30. metra chciał jeden z pomocników, ale nieznacznie się pomylił. Dziewięć minut później Maksymilian Stangret odebrał piłkę w polu karnym gospodarzy, wycofał się przed "szesnastkę" i oddał strzał w światło bramki, lecz zdecydowanie za lekki. W 85. minucie Odillon zachował się przytomnie w polu karnym i zaskoczył golkipera strzałem głową, doprowadzając do remisu. Wydawało się jednak, że napastnik faulował w tej sytuacji defensora, ale sędzia ostatecznie uznał gola. Rozwścieczony trener Piotr Jacek włączył się w dyskusje z arbitrem i został ukarany czerwonym kartonikiem. Do samego końca legioniści starali się zmienić wynik, ale nie stworzyli sobie już żadnej dogodnej sytuacji.



III liga: Mławianka Mława 1-1 (0-1) Legia II Warszawa

0-1 18' Adam Ryczkowski

1-1 85' João Odillon



Mławianka: Mateusz Koliński - Sebastian Kurowski, Ivan Hurenko, Maciej Komorowski, Oleksandr Masalov (46' Lucas Didier), Mateusz Markowicz - Aleksander Olczak (69' Jakub Kopacz), Stanislav Hreben (69' Michał Pragacz), Adam Stefański (46' Jakub Tworek) - Mateusz Karol, João Odillon



Legia II: Cezary Miszta - Jan Ziółkowski, Ihor Charatin, Kacper Wnorowski - Igor Korczakowski (77' Maksymilian Stangret), Mateusz Możdżeń, Michał Zięba, Aleksander Waniek (87' Sebastian Karaś), Szymon Grączewski - Adam Ryczkowski, Wojciech Urbański (64' Cyprian Pchełka)



żółte kartki: Odillon, Komorowski - Urbański, Możdżeń



czerwone kartki: trener Piotr Jacek



