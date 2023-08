Transfery

Legia nie chciała Glika, nie ma tematu Płachety

Piątek, 25 sierpnia 2023 r. 13:55 źródło: meczyki.pl / twitter / legionisci.com

Kilka dni temu media obiegła wiadomość, jakoby Przemysław Płacheta z Norwich City był bliski przejścia do Legii Warszawa. Pochodzący z Łowicza 25-letni lewonożny pomocnik nie trafi jednak do stołecznego zespołu. Jego kontrakt z angielskim klubem wygasa w czerwcu przyszłego roku i na ten moment nie ma tematu transferu. Do Legii nie przyjdzie Również Kamil Glik.









Jak poinformował dziennikarz Tomasz Ćwiąkała, 35-letni obrońca został zaoferowany stołecznemu klubowi, jednak ten odmówił. Przyczyną były kwestie sportowe, a nie finansowe. Nie jest tajemnicą, że Legia po odejściu Maika Nawrockiego boryka się z dużymi problemami w defensywie. Do zespołu dołączył niedawno Steve Kapuadi, ale on nie będzie gotowy do gry w najbliższym czasie. Glik byłby jednak jedynie opcją krótkoterminową, przede wszystkim ze względu na jego wiek.



Nie jest to profil zawodnika, jakiego potrzebuje trener Kosta Runjaić w dłuższej perspektywie.