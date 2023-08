Wyniki 4. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy

F 4. runda eliminacyjna: FK Bodø/Glimt 3-2 pd., 2-2 Sepsi Sfântu Gheorghe APOEL Nikozja 1-2, 0-2 KAA Gent Viktoria Pilzno 3-0, 2-1 Toboł Kustanaj Twente Enschede 0-1, 1-5 Fenerbahce SK SK Brann Bergen 3-3, k. 5-6, 1-1 AZ Alkmaar PAOK Saloniki 4-0, 2-1 Heart of Midlothian FC ACF Fiorentina 2-0, 0-1 Rapid Wiedeń Club Brugge KV 2-2, 2-1 CA Osasuna NK Celje 1-1, 1-4 Maccabi Tel Awiw Besiktas Stambuł 1-0, 3-2 Dynamo Kijów Dnipro Dniepropietrowsk 1-2 pd., 1-1 Spartak Trnava Adana Demirspor 1-0, k. 4-5, 1-2 KRC Genk HNK Rijeka 1-1, pd., 1-2 LOSC Lille Eintracht Frankfurt 2-0, 1-1 Lewski Sofia Legia Warszawa 1-1, 3-3, k. 6-5 FC Midtjylland Aston Villa FC 3-0, 5-0 Hibernian FC Partizan Belgrad 0-1, 0-5 FC Nordsjealland Terminarz i wyniki

Legia Warszawa zagra w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Legioniści w pierwszym meczu 4. rundy eliminacyjnej zremisowali 3-3 z FC Midtjylland. W rewanżu zremisowali 1-1. Do wyłonienia zwycięzcy konieczne były rzuty karne.

LG - 31 minut temu, *.net.pl Ale Partizan pograł w tej rundzie :P odpowiedz

