Legia czwarta po 1. dniu III rundy PEŻ

Dziś w Olsztynie na jeziorze Ukiel rozegrano sześć flajtów podczas trzeciej rundy Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej. Załoga Legii w składzie: Kuba Pawluk , Michał Szmul , Marcin Banaszek i Paweł Czoczys spisuje się bardzo dobrze i zamierza powalczyć o miejsce na podium w klasyfikacji generalnej. Przypomnijmy, że na półmetku sezonu, legioniści zajmowali 9. miejsce w "generalce". Po sobotnich startach Legia plasuje się na miejscu czwartym, z zaledwie dwoma punktami straty do prowadzącego YKP Gdynia. Jutro kolejny dzień zawodów. Sezon 2023 zakończony zostanie 7-8 października w Sztynorcie.

