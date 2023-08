Analiza

Punkty po meczu z FC Midtjylland

Sobota, 26 sierpnia 2023 r. 13:47 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Dr Jekyll and Mr Hyde; mnóstwo przestrzeni; ostrzegali; bezsensowne kartki; nagonka - to najważniejsze punkty po pierwszym meczu 4. rundy eliminacyjnej LKE pomiędzy Legią i Midtjylland.



1. Dr Jekyll and Mr Hyde

Legia Warszawa w Ekstraklasie i w Europie to dwie różne drużyny. Na krajowym podwórku zespół cechuje spokój, pewność, czasami senność. Natomiast w meczach z europejskimi rywalami to ekipa preferująca radosny i emocjonujący futbol. Stracimy trzy gole? Ok, musimy zdobyć tyle samo, albo jednego więcej. Podopieczni trenera Kosty Runjaicia to trochę taki Dr Jekyll and Mr Hyde, ten spokojny w lidze, ta szalona wersja w Europie. Piłka nożna to spektakl i ten fundują legioniści w spotkaniach o fazę grupową LKE. Lepsze to niż nudne 0-0 czy porażka 0-1, zwłaszcza, że „Wojskowi” nie odpuszczają i do ostatnich minut walczą o dobry rezultat. Imponuje wola walki, nieustępliwość, nawet jeśli wydarzenia boiskowe wskazują, że się nie uda.