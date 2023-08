Na stadionach: Wkur...eniometr

Wtorek, 29 sierpnia 2023 r. 13:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Najciekawiej kibicowsko w minionym tygodniu zapowiadało się spotkanie Widzewa ze Śląskiem. Szczególnie wobec ostatniej wizyty wrocławian na RTS-ie, kiedy przez chwilę nieuwagi Śląsk stracił swoją flagę. Widzewiacy w nawiązaniu do tejże zdobyczy zaprezentowali kartoniadę "Nabojka" - czyli z hasłem ze zdobycznego płótna. Śląsk zdecydowanie poniżej oczekiwań - nie wykorzystał przyznanej puli wejściówek.



Fani Wisły Kraków szczególnie w ostatnim czasie muszą się mierzyć z potężną krytyką ze strony całego środowiska kibicowskiego w Polsce. Kolejne ekipy bojkotują przyjazdy na Reymonta, a także wymyślają błahe wymówki, by wiślaków nie wpuszczać na swoje stadiony. Klub z Krakowa zapowiedział, że jeśli sytuacja będzie się powtarzać, złoży protest. Na meczu z Arką fani "Białej Gwiazdy" wywiesili transparenty skierowane do arkowców. Ci zbojkotowali bowiem wyjazd, co ani trochę nie przeszkadza im przyjaźnić się przez dekady z inną krakowską ekipą, która regularnie używa sprzętu. Ultrasi Wisły zaprezentowali ponadto oprawę nawiązującą do sportowych wyników, które są zdecydowanie poniżej oczekiwań - "Wkur...eniometr kibiców Wisły".



W niższych ligach ciekawie było na derbowym meczu GKS-u Jastrzębie z Polonią Bytom, choć tu niestety przyjezdnym nie pozwolono na wniesienie oprawy. Motor wypełnił sektor gości na Polonii, a Zagłębie Sosnowiec w Opolu.



Legia w ostatnim tygodniu pojechała do Danii (1200 km) w 410 osób i zaprezentowała bardzo dobry doping. Raków z kolei podejmował na wypełnionym po brzegi stadionie w Sosnowcu zespół FC Kopenhaga. "Medaliki" zaprezentowały kartoniadę i transparent "Polskę i miasto w świecie sławimy, o Ligę Mistrzów dzisiaj walczymy, lecz nie u siebie z prostej przyczyny". Niestety, fanów z Kopenhagi brak, z powodu zakazu wyjazdowego od UEFA za odpalone przez nich piro w Czechach. W związku z meczami europucharów, przełożone o miesiąc zostały ligowe spotkania Pogoni z Legią oraz Lecha z Rakowem.



Ekstraklasa:



Piast Gliwice - Ruch Chorzów (2400)

Niewiele ponad 7 tys. kibiców obejrzało derbowe spotkanie Piasta z Ruchem. Chorzowianie przyjechali w 2400 osób, zajmując całą trybunę za bramką. Piast nie do końca mógł się czuć jak gospodarz, pomimo faktu, że gliwiczanie wystawili jak na swoje możliwości naprawdę liczny młyn, ze wsparciem GKS-u Jastrzębie.



Widzew Łódź - Śląsk Wrocław (561)

Widzewiacy zaprezentowali kartoniadę "Nabojka" - z hasłem wykrojonej ostatnio flagi WKS-u. Prezentację uzupełniła kartoniada "I na dobre i na złe, oddaliśmy serca swe". Wrocławianie przyjechali w słabej liczbie, szczególnie biorąc pod uwagę rangę meczu - 561 osób, w tym Ferencvaros z flagą (30) i Lechia (4).



Puszcza Niepołomice - ŁKS Łódź ()

Na stadionie Cracovii 2,4 tys. kibiców. Puszcza z młynem na skraju trybuny prostej. Łodzianie przyjechali z flagą "Troublemakers".



Stal Mielec - Radomiak Radom (350)

Radomiak w komplecie stawił się w sektorze gości w Mielcu. Stal z kolei na tym spotkaniu odpaliła pirotechnikę.



Warta Poznań - Cracovia (288)

Cracovia na wyjazd do Grodziska Wielkopolskiego przyjechała w dobrej liczbie - w sektorze gości stawiło się 288 fanów, w tym 100-osobowa delegacja Lecha.



Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze (283)

Liczny młyn białostoczan na tym spotkaniu. Fani Górnika przyjechali w 283 osoby, w tym ROW Rybnik (50), Wisłoka (12) i GKS Katowice (6). W sektorze gości wywiesili pięć flag i transparent "ROW Rybnik nigdy nie zginie!".



Korona Kielce - Zagłębie Lubin (167)

Bardzo dobry młyn wystawili kielczanie na spotkaniu z Zagłębiem - tego dnia zadebiutowało nowe nagłośnienie Korony. Zagłębie przyjechało w 167 osób, w tym Arka (2). Wywiesili 4 niewielkie flagi.



Niższe ligi:



GKS Jastrzębie - Polonia Bytom (450)

Gospodarze, wspierani przez Piasta (160), zaprezentowali oprawę "Przerwa pirotechniczna, zaraz wracamy". Polonia, wspierana przez Górala Żywiec, Arkę, Odrę Opole i Zagłębie Lubin., przyjechała w 450 osób i z flagą "Banda jednego miasta". Przyjezdnym zabroniono wniesienia przygotowanej oprawy.



Polonia Warszawa - Motor Lublin (360)

Motorowcy przyjechali pociągiem, wspierani przez Śląsk (20).



AKS Strzegom - Górnik Wałbrzych (144)



Stal Stalowa Wola - Stomil Olsztyn (137)

Stomilowcy obecni na tym wyjeździe w 137 osób, w tym Wisła Płock (24), ŁKS Łomża (9) i GKM Grudziądz (8). Stalówka z dobrym młynem. Na trybunach 2,8 tys. kibiców.



GKS Bełchatów - Świt Nowy Dwór Maz. (56)

Chojniczanka Chojnice - Olimpia Grudziądz (47)



Wisła Kraków - Arka Gdynia (-)

Arkowcy zrezygnowali z wyjazdu do Krakowa, ze względu na używany przez krakusów sprzęt. Z kolei fani Białej Gwiazdy wywiesili transparenty skierowane do gdynian nawiązujące do równie "bezsprzętowej" ekipy Cracovii, z którą Arka trzyma od lat - "Honorem się zasłaniacie, a z kim k...y zgodę macie?" i "Hipokryzją od was śmierdzi niczym z kutra ze śledziami. Wy nie macie nic wspólnego z głoszonymi zasadami!". Ponadto zaprezentowali sektorówkę "Wkur...eniometr kibiców Wisły" i transparent "Na boisku od lat upokorzenia...". Całość uzupełniło racowisko.



Wyjazd tygodnia: 2400 kibiców Ruchu Chorzów w Gliwicach

Oprawa tygodnia: Choreo Wisły Kraków na meczu z Arką Gdynia



Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z FC Midtjylland:









FC Midtjylland na meczu z Legią Warszawa:







Raków Częstochowa na meczu z FC Kopenhaga (w Sosnowcu):







Stal Mielec na meczu z Radomiakiem Radom:





Radomiak Radom na wyjazdowym meczu ze Stalą Mielec:





Widzew Łódź na meczu ze Śląskiem Wrocław:





Śląsk Wrocław na wyjazdowym meczu z Widzewem Łódź:





Korona Kielce na meczu z Zagłębiem Lubin:





Zagłębie Lubin na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce:





Jagiellonia Białystok na meczu z Górnikiem Zabrze:





Górnik Zabrze na wyjazdowym meczu z Jagiellonią Białystok:





Cracovia na wyjazdowym meczu z Wartą Poznań (w Grodzisku Wlkp.):





Piast Gliwice na meczu z Ruchem Chorzów:





Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice:









Lechia Gdańsk na meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała:







GKS Jastrzębie na meczu z Polonią Bytom:









Polonia Bytom na wyjazdowym meczu z GKS-em Jastrzębie:









Motor Lublin na wyjazdowym meczu z Polonią Warszawa:





Odra Opole na meczu z Zagłębiem Sosnowiec:





Zagłębie Sosnowiec na wyjazdowym meczu z Odrą Opole:





Stal Stalowa Wola na meczu ze Stomilem Olsztyn:





Stomil Olsztyn na wyjazdowym meczu ze Stalą Stalowa Wola:





Wisła Kraków na meczu z Arką Gdynia:







ROW Rybnik na meczu z Rekordem Bielsko-Biała: