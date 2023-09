Wrotkarstwo

Wyniki braci Kania na MŚ we Włoszech

Niedziela, 3 września 2023 r. 07:24 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We Włoszech, w Montecchio Maggiore rozegrane zostały mistrzostwa Świata we wrotkarstwie szybkim, w których wzięli udział dwaj zawodnicy sekcji łyżwiarskiej Legii. Zdecydowanie najlepszy wynik Marek Kania uzyskał we wczorajszym wyścigu na 100 metrów (na drodze), uzyskując czternasty wynik (10.317 sekundy). Mateusz Kania w każdym ze startów plasował się w TOP30.



Wyniki legionistów:

200m (na torze): 25. Marek Kania 18.663s, 30. Mateusz Kania 18.946s

500m (na torze): 26. Mateusz Kania 43.712s, 27. Marek Kania 43.746s

1000m (na torze): 29. Mateusz Kania 1:26.468 min., 35. Marek Kania 1:27.507 min.

1 okrążenie (na drodze): 26. Marek Kania 28.218s, 30. Mateusz Kania 28.782s

100m (na drodze): 14. Marek Kania 10.317s, 30. Mateusz Kania 10.869s