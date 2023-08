Pięciobój

Gutkowski na półfinałach zakończył udział na MŚ w Bath

Sobota, 26 sierpnia 2023 r. 21:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pięcioboista Legii Warszawa, Łukasz Gutkowski zakończył rywalizację na Mistrzostwach Świata seniorów w brytyjskim Bath na półfinale. Na etapie kwalifikacji nasz zawodnik pewnie zapewnił sobie awans do czołowej 36-tki. Na drugim etapie rywalizacji nie zdołał jednak zająć miejsca premiowanego awansem do finału.



Legionista zajął 13. miejsce w półfinałowej grupie B - zabrakło mu 14 punktów by wystąpić w finale. Gutkowski zdobył 1192 punkty. W szermierce zajął miejsce 24. z 16 zwycięskimi pojedynkami na koncie. W pływaniu miał 12. wynik (2:05.86 min.), a w biegu ze strzelaniem miał najlepszy rezultat - czwarty wynik w półfinałowej stawce (10:12.03 min.).



W klasyfikacji drużynowej, Polacy w składzie: Łukasz Gutkowski, Kamil Kasperczak, Sebastian Stasiak z wynikiem 2566 pkt. zajęli miejsce dwunaste.