Legia piąta w III rundzie PEŻ, walka o podium wciąż możliwa

Załoga żeglarskiej Legii Warszawa zajęła piąte miejsce w III rundzie Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej, która rozegrana została w ten weekend w Olsztynie na jeziorze Ukiel. W niedzielę rozegrano jedynie dwa flajty, w których legioniści zajęli miejsca 4 i 5. Łącznie nasza załoga, startująca w składzie Kuba Pawluk, Michał Szmul, Marcin Banaszek i Paweł Czoczys z wynikiem 28 pkt. zajęła piątą lokatę i zdobyła 14 punktów do klasyfikacji generalnej. W niej Legia ma na swoim koncie 37 pkt. Tym samym legioniści (dziewiąta załoga na półmetku rozgrywek PEŻ) wyprzedzili w klasyfikacji HRM Szzecin, YKP Lublin i Nowy Sztynort oraz zrównali się punktami z Pogonią. Walka o miejsce na podium nadal jest możliwa. Sezon 2023 zakończony zostanie 7-8 października w Sztynorcie. Klasyfikacja III rundy PEŻ w Olsztynie: 1. Żeglarz Wrocław 22 pkt. 2. YKP Gdynia 23 3. Yacht Club Gdańsk 26 4. AZS WAT Warszawa 27 5. Legia Warszawa 28 6. Pogoń Szczecin 30 7. YKP Szczecin 33 8. Nowy Sztynort Osada Wolności Giżycka Grupa Regatowa 33 9. AZS AWFiS Gdańsk 33 10. Yacht Club Sopot 35 11. Iskra AMW Gdynia 37 12. AZS Politechnika Gdańska 39 13. Olsztyński Klub Żeglarski 40 14. Polsporty Sailing 40 15. HRM Racing 43 16. Sztorm Grupa Warszawa 45 17. On Lemon Rockstars Racing 46 18. Lubelskie YKP Lublin 51

